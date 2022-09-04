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Розвідка Британії: війська РФ мають проблеми з оплатою "служби" в Україні

"Європейська правда"Неділя, 4 вересня 2022, 08:50

Російські військові продовжують страждати від проблем із моральним духом та дисципліною в Україні та крім бойової втоми та високих втрат однією з головних проблем російських солдатів залишаються проблеми з їхньою оплатою.

Про це йдеться в розвідувальному огляді британського міноборони в неділю, повідомляє "Європейська правда".

У російських збройних силах дохід військовослужбовців складається із скромного основного окладу, доповненого складним набором премій та надбавок. В Україні, найімовірніше, виникли серйозні проблеми з невиплатою значних бойових премій, йдеться в огляді.

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Ймовірно, це пов'язано з неефективною військовою бюрократією, незвичайним правовим статусом "спеціальної військової операції" та як мінімум відвертою корупцією серед командирів.

"Російські збройні сили постійно не забезпечують базових потреб військовослужбовців, дислокованих в Україні, включаючи відповідну форму, зброю та пайки, а також оплату. Це майже напевно сприяло збереженню крихкого морального духу більшої частини сил", - йдеться у повідомленні.

Раніше у Британії повідомили, що російські військово-стратегічні навчання не змогли забезпечити здатність армії РФ проводити широкомасштабні, складні операції - судячи з того, як розвиваються події у російсько-українській війні.

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Теми: Велика БританіярозвідкавійнаРосія
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