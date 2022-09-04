Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Розвідка Британії: війська РФ мають проблеми з оплатою "служби" в Україні

"Європейська правда"Неділя, 4 вересня 2022, 08:50

Російські військові продовжують страждати від проблем із моральним духом та дисципліною в Україні та крім бойової втоми та високих втрат однією з головних проблем російських солдатів залишаються проблеми з їхньою оплатою.

Про це йдеться в розвідувальному огляді британського міноборони в неділю, повідомляє "Європейська правда".

У російських збройних силах дохід військовослужбовців складається із скромного основного окладу, доповненого складним набором премій та надбавок. В Україні, найімовірніше, виникли серйозні проблеми з невиплатою значних бойових премій, йдеться в огляді.

Ймовірно, це пов'язано з неефективною військовою бюрократією, незвичайним правовим статусом "спеціальної військової операції" та як мінімум відвертою корупцією серед командирів.

"Російські збройні сили постійно не забезпечують базових потреб військовослужбовців, дислокованих в Україні, включаючи відповідну форму, зброю та пайки, а також оплату. Це майже напевно сприяло збереженню крихкого морального духу більшої частини сил", - йдеться у повідомленні.

Раніше у Британії повідомили, що російські військово-стратегічні навчання не змогли забезпечити здатність армії РФ проводити широкомасштабні, складні операції - судячи з того, як розвиваються події у російсько-українській війні.

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: Велика БританіярозвідкавійнаРосія
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Затримано двох осіб, причетних до вибуху в Чернігові – президент

ЗСУ звільнили два населених пункти на півдні і один на Донеччині – Зеленський

фотоЧоловік у Львові кинув гранати в поліцейських і їхнє авто, йому світить довічне

Кремль знову заговорив про перемовини, хоча "спецоперація йде за планом"

У ЗСУ розповіли, як знищили російський літак, не випустивши жодної ракети

фотоОбстріл Харкова: ракета влучила у ресторанний комплекс, виникла велика пожежа

Усі новини...

Підтримайте "Українську правду" на платформі Patreon

Велика Британія
Британська розвідка: дії ЗСУ на Херсонщині стали несподіванкою для росіян
Британська розвідка вказала на неефективність військових навчань РФ у контексті війни проти України
Поблизу Гібралтара балкер зіткнувся з танкером, стався витік палива
Останні новини
23:51
У Кремлі прокоментували намір Кадирова піти у відставку
23:44
Найкраща зброя РФ в Україні містить низькотехнологічні компоненти – NYT
23:18
Українські пісні, які вийшли у серпні: добірка
22:54
Зеленський: Окупанти почали втікати з Криму, це правильний вибір
22:38
Затримано двох осіб, причетних до вибуху в Чернігові – президент
22:24
ЗСУ звільнили два населених пункти на півдні і один на Донеччині – Зеленський
22:08
Влада Грузії заявила про незаконність приватної російської школи в Батумі та Тбілісі
21:25
У Міноборони РФ три дні думали, як пояснити недопуск журналістів на ЗАЕС
20:31
ЗСУ звільнили Високопілля на Херсонщині – ОП
20:16
відеоУ Кельні російська діаспора вийшла на протест проти санкцій і підтримки України
Усі новини...