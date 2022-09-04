ЗСУ ліквідували майже 500 російських вояк за добу
Неділя, 4 вересня 2022, 09:04
Збройні сили ліквідували близько 450 окупантів, а загальна кількість на 7 місяць війни складає 49 500 знищених російських вояк.
Джерело: Генштаб
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 04.09 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 49500 (+450) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 2049 (+15) од,
- бойових броньованих машин ‒ 4430 (+27) од,
- артилерійських систем – 1147 (+13) од,
- РСЗВ – 294 (+1) од,
- засоби ППО - 156 (+3) од,
- літаків – 236 (+1) од,
- гелікоптерів – 206 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 864 (+0),
- крилаті ракети - 203 (+0),
- кораблі /катери - 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3276 (+8) од,
- спеціальна техніка - 106 (+1).
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Криворізькому напрямках.
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