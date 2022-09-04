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ЗСУ ліквідували майже 500 російських вояк за добу

Роман ПетренкоНеділя, 4 вересня 2022, 09:04
військовий зсу, ФОТО ГЕНШТАБУ

Збройні сили ліквідували близько 450 окупантів, а загальна кількість на 7 місяць війни складає 49 500 знищених російських вояк.

Джерело: Генштаб

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 04.09 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 49500 (+450) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2049 (+15) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 4430 (+27) од,
  • артилерійських систем – 1147 (+13) од,
  • РСЗВ – 294 (+1) од,
  • засоби ППО - 156 (+3) од,
  • літаків – 236 (+1) од,
  • гелікоптерів – 206 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 864 (+0),
  • крилаті ракети - 203 (+0),
  • кораблі /катери - 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3276 (+8) од,
  • спеціальна техніка - 106 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Криворізькому напрямках.

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Теми: Збройні силивійнаРосія
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