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Зеленський написав про "спадок" Джонсона, той назвав його героєм

Неділя, 4 вересня 2022, 10:05

Президент Володимир Зеленський розраховує, що новий прем’єр Британії збереже "спадок" Бориса Джонсона у боротьбі з "російським варварством".

Про це президент написав у матеріалі для The Mail on Sunday, пише "Європейська правда".

"За кілька днів у Великій Британії буде новий прем'єр-міністр. Як президент України, я буду щасливий встановити тісні стосунки, як нещодавно сказав Борис Джонсон, із "будь-яким британським прем'єр-міністром, чоловіком чи жінкою". Я щиро сподіваюся, що спадок Бориса у цій боротьбі з російським варварством буде збережено", - написав Володимир Зеленський.

Він похвалив Бориса Джонсона за швидку і рішучу підтримку України у війні з агресором. "При кожній нашій зустрічі та розмові у Бориса було одне дуже добре запитання: Що ще? Що тобі ще треба? Це стало нашим девізом, гарантуючи ефективний прогрес. Повірте, не так багато політиків готові це зробити", - написав Зеленський.

Він зауважив, що Борис Джонсон став для нього другом, а українці з вдячності навіть дали йому українське прізвисько - Джонсонюк.

"Я з гордістю хочу ще раз сказати, що в цей важкий час Велика Британія стояла з нами пліч-о-пліч, як найдорожчий друг і найближчий союзник. Як президент я усвідомлюю, що політика і дії уряду втілюють волю суспільства", - зазначив Зеленський.

Борис Джонсон відреагував на публікацію Зеленського у своєму Twitter подякою за "добрі слова". 

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"Підтримка Великою Британією України та її народу є непохитною, і ми продовжуватимемо підтримувати вас проти війни Путіна. Дякую тобі за дружбу, Володимире, ти герой, тебе всі люблять", - написав Джонсон.

Як повідомлялося, члени Консервативної партії Великої Британії в п’ятницю ввечері завершили голосування за нового лідера.

Очікується, що ім’я нового прем’єра стане відоме в понеділок, 5 вересня.

За даними останніх опитувань, Ліз Трасс виграє боротьбу за посаду лідера Консервативної партії та прем'єр-міністра у колишнього міністра фінансів Ріші Сунака.

Більше про Ліз Трасс читайте тут: Залізна леді 2.0: що змінить обрання Ліз Трасс прем’єр-міністром Британії.

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