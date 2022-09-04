Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленська: Поки Британія рахує копійки, ми рахуємо жертви

Роман ПетренкоНеділя, 4 вересня 2022, 10:37
Зеленська: Поки Британія рахує копійки, ми рахуємо жертви
олена зеленська, фото getty images

Економічні наслідки війни в Україні важко позначаються на її союзниках, заявила перша леді Олена Зеленська, але британці "рахують копійки", а українці "рахують втрати".

Джерело: Зеленська в інтерв'ю BBC

Деталі: Зеленська зазначила, що якби підтримка України була сильною, криза була б коротшою.

Реклама:

Пряма мова Зеленської: "Я розумію, що ситуація є дуже важкою. Але нагадаю, що під час епідемії Covid-19, а вона ще є, коли були стрибки цін, постраждала й Україна...

В Україні ціни також зростають. Але ще гинуть наші люди.

Тому, коли ви починаєте рахувати копійки на своєму банківському рахунку або в кишені, ми робимо те саме і рахуємо наші втрати".

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Прем'єр Британії Борис Джонсон опублікував колонку, в якій пояснює громадянам причини стрімкого зростання цін на енергоносії та аргументує, що підтримка України й покарання Росії за агресію вартують таких жертв.

Теми: Олена ЗеленськавійнагрошіВелика Британія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами

Зеленський дасть велику пресконференцію

Усі новини...
Олена Зеленська
Олена Зеленська отримала міжнародну нагороду за внесок в охорону психічного здоров'я українців
Зеленська у Сеулі говорила з президентом Кореї про ППО для України
Зеленська прибула на церемонію коронації Чарльза ІІІ
Останні новини
17:26
ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії
17:25
ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України
17:19
Видання Variety назвало 10 найгірших фільмів 2023 року
17:18
Гривня впала до нового мінімуму: офіційний курс на 19 грудня
17:01
Розвідка Британії: російські окупанти воюють пораненими та з ампутованими кінцівками
16:56
Держуповноваженим АМКУ призначено колишнього підлеглого Павла Кириленка по Донецькій ОДА
16:54
Країни ЄС викинули мільйони доз вакцини проти COVID-19 на суму 4 млрд євро – ЗМІ
16:18
Українська податкова оштрафувала PornHub за несплату "податку на Google"
16:07
Литва, Швеція та Канада об’єднуються у спільну групу для допомоги транспортній галузі України
16:00
Експорт української агропродукції впав на 7%, порівняно з минулим роком
Усі новини...
Реклама: