Зеленська: Поки Британія рахує копійки, ми рахуємо жертви

Економічні наслідки війни в Україні важко позначаються на її союзниках, заявила перша леді Олена Зеленська, але британці "рахують копійки", а українці "рахують втрати".

Джерело: Зеленська в інтерв'ю BBC

Деталі: Зеленська зазначила, що якби підтримка України була сильною, криза була б коротшою.

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Пряма мова Зеленської: "Я розумію, що ситуація є дуже важкою. Але нагадаю, що під час епідемії Covid-19, а вона ще є, коли були стрибки цін, постраждала й Україна...

В Україні ціни також зростають. Але ще гинуть наші люди.

Тому, коли ви починаєте рахувати копійки на своєму банківському рахунку або в кишені, ми робимо те саме і рахуємо наші втрати".

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Нагадаємо: Прем'єр Британії Борис Джонсон опублікував колонку, в якій пояснює громадянам причини стрімкого зростання цін на енергоносії та аргументує, що підтримка України й покарання Росії за агресію вартують таких жертв.