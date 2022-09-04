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Стефанішина наполягає на забороні віз ЄС для росіян: За війну там 76%

"Європейська правда"Неділя, 4 вересня 2022, 11:05

Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції наполягає на необхідності візової заборони для громадян РФ у зв’язку з їх підтримкою війни в Україні.

Про це Стефанішина заявила у неділю у своєму Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Заборона видачі віз росіянам буде холодним душем. Війну проти України підтримують 76%; лише 17% виступають проти (останнє опитування Левади). Необхідно припинити вітати росіян, коли їхні ракети руйнують міста, а Кремль запускає найбільшу енергетичну кризу за останні десятиліття", - наголосила віцепрем’єрка.

Нагадаємо, за підсумками обговорення 31 серпня міністри закордонних справ ЄС вирішили повністю зупинити угоду про спрощення візового режиму з РФ і доручили Єврокомісії подумати, що робити з мільйонами чинних віз росіян.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба позитивно оцінює рішення міністрів за умови, що воно буде належно виконано.

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Теми: ЄСРосіявізи
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