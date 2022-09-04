Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Стефанішина наполягає на забороні віз ЄС для росіян: За війну там 76%

"Європейська правда"Неділя, 4 вересня 2022, 11:05

Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції наполягає на необхідності візової заборони для громадян РФ у зв’язку з їх підтримкою війни в Україні.

Про це Стефанішина заявила у неділю у своєму Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Заборона видачі віз росіянам буде холодним душем. Війну проти України підтримують 76%; лише 17% виступають проти (останнє опитування Левади). Необхідно припинити вітати росіян, коли їхні ракети руйнують міста, а Кремль запускає найбільшу енергетичну кризу за останні десятиліття", - наголосила віцепрем’єрка.

Реклама:

Нагадаємо, за підсумками обговорення 31 серпня міністри закордонних справ ЄС вирішили повністю зупинити угоду про спрощення візового режиму з РФ і доручили Єврокомісії подумати, що робити з мільйонами чинних віз росіян.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба позитивно оцінює рішення міністрів за умови, що воно буде належно виконано.

Теми: ЄСРосіявізи
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами

Зеленський дасть велику пресконференцію

Усі новини...
ЄС
"Не зосереджені на даті": Єврокомісія не готова до розширення ЄС до 2030 року
Кулеба розкритикував наміри держав ЄС продовжити заборону на зерно з України
Амбітна мета: голова Євроради закличе ЄС прийняти нових членів до 2030 року
Останні новини
17:26
ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії
17:25
ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України
17:19
Видання Variety назвало 10 найгірших фільмів 2023 року
17:18
Гривня впала до нового мінімуму: офіційний курс на 19 грудня
17:01
Розвідка Британії: російські окупанти воюють пораненими та з ампутованими кінцівками
16:56
Держуповноваженим АМКУ призначено колишнього підлеглого Павла Кириленка по Донецькій ОДА
16:54
Країни ЄС викинули мільйони доз вакцини проти COVID-19 на суму 4 млрд євро – ЗМІ
16:18
Українська податкова оштрафувала PornHub за несплату "податку на Google"
16:07
Литва, Швеція та Канада об’єднуються у спільну групу для допомоги транспортній галузі України
16:00
Експорт української агропродукції впав на 7%, порівняно з минулим роком
Усі новини...
Реклама: