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Повітряні сили знищили 2 російські ракети

Валентина РоманенкоНеділя, 4 вересня 2022, 11:19
Повітряні сили знищили 2 російські ракети
ілюстрація Повітряних сил

Вранці неділі протировітряна оборона Повітряних сил знищила 2 російські ракети.

Джерело: пресслужба Повітряних сил ЗСУ

Дослівно: "З початку доби 4-го вересня противник здійснив обстріл України ракетами різних типів повітряного та наземного базування. А саме – керовані авіаційні ракети Х-59, Х-31, протикорабельні П-800 "Онікс", крилаті ракети "Іскандер-К".

Усього було випущено більше десяти ракет, дві з яких Х-59 та імовірно "Іскандер-К" були знищені силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних сил Збройних сил України".

Деталі: Зокрема близько 06.00 години неділі у небі над Миколаївщиною ППО збила крилату ракету класу "повітря-поверхня" Х-59, випущену російським багатофункціональним винищувачем СУ-35.

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Іншу ракету було знищено в районі Кривого Рогу.

Також зазначається, що противник продовжує використовувати зенітні ракети С-300, обстрілюючи прифронтову зону, зокрема, цивільні об’єкти в обласних центрах.

Теми: війна
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