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Обстріл Харкова: ракета влучила у ресторанний комплекс, виникла велика пожежа

Роман ПетренкоНеділя, 4 вересня 2022, 11:28
усі фото прокуратури

Вночі на 4 вересня одна з російських ракет влучила у ресторанний комплекс, що у Київському районі міста, після вибуху виникла пожежа, яка охопила майже всю територію комплексу.

Джерело: ДСНС Харківщини, Офіс генпрокурора

Деталі: За даними рятувальників, горіли 2 основні будівлі та літній павільйон на загальній площі 2200 кв.м.

Рятувальники зупинили розповсюдження вогню на сусідні забудови та ліс.

Офіс генпрокурора зазначив, що окупанти випустили ракету С-300 з території Бєлгородської області РФ.

У мережі зазначають, що комплекс, який горів, називається "Дубровський" і є відомим у місті.

 

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Теми: ХарківобстрілвійнаРосія
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