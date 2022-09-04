Росіяни вдарили по елеватору на Миколаївщині, знищили тисячі тонн зерна

Вранці 4 вересня російські окупанти атакували Очаків Миколаївської області, внаслідок чого знищили декілька тисяч тонн зерна.

Джерело: заступник міського голови Очакова Олексій Васьков у Facebook

Пряма мова Васькова: "В Очакові цей ранок виявився зовсім недобрим. Зруйновано елеватор в Очакові, знищено декілька тисяч тонн зерна.

Зараз наші комунальні служби розбирають завали.

Також пошкоджено десятки будинків".

Деталі: За словами Васькова, постраждалих немає.