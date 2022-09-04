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Росіяни вдарили по елеватору на Миколаївщині, знищили тисячі тонн зерна

Роман ПетренкоНеділя, 4 вересня 2022, 12:26
Росіяни вдарили по елеватору на Миколаївщині, знищили тисячі тонн зерна
фото ілюстративне, latifundist.com

Вранці 4 вересня російські окупанти атакували Очаків Миколаївської області, внаслідок чого знищили декілька тисяч тонн зерна.

Джерело: заступник міського голови Очакова Олексій Васьков у Facebook

Пряма мова Васькова: "В Очакові цей ранок виявився зовсім недобрим. Зруйновано елеватор в Очакові, знищено декілька тисяч тонн зерна.

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Зараз наші комунальні служби розбирають завали.

Також пошкоджено десятки будинків".

Деталі: За словами Васькова, постраждалих немає.

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Теми: Миколаївська областьзернообстрілвійна
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