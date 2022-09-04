Росіяни вдарили по елеватору на Миколаївщині, знищили тисячі тонн зерна
Неділя, 4 вересня 2022, 12:26
Вранці 4 вересня російські окупанти атакували Очаків Миколаївської області, внаслідок чого знищили декілька тисяч тонн зерна.
Джерело: заступник міського голови Очакова Олексій Васьков у Facebook
Пряма мова Васькова: "В Очакові цей ранок виявився зовсім недобрим. Зруйновано елеватор в Очакові, знищено декілька тисяч тонн зерна.
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Зараз наші комунальні служби розбирають завали.
Також пошкоджено десятки будинків".
Деталі: За словами Васькова, постраждалих немає.
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