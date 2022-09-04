Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Росіяни вдарили по елеватору на Миколаївщині, знищили тисячі тонн зерна

Роман ПетренкоНеділя, 4 вересня 2022, 12:26
фото ілюстративне, latifundist.com

Вранці 4 вересня російські окупанти атакували Очаків Миколаївської області, внаслідок чого знищили декілька тисяч тонн зерна.

Джерело: заступник міського голови Очакова Олексій Васьков у Facebook

Пряма мова Васькова: "В Очакові цей ранок виявився зовсім недобрим. Зруйновано елеватор в Очакові, знищено декілька тисяч тонн зерна.

Зараз наші комунальні служби розбирають завали.

Також пошкоджено десятки будинків".

Деталі: За словами Васькова, постраждалих немає.

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: Миколаївська областьзернообстрілвійна
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

ЗСУ знищили ворожий склад боєприпасів і понтонну переправу – командування "Південь"

Затримано двох осіб, причетних до вибуху в Чернігові – президент

ЗСУ звільнили два населених пункти на півдні і один на Донеччині – Зеленський

фотоЧоловік у Львові кинув гранати в поліцейських і їхнє авто, йому світить довічне

Кремль знову заговорив про перемовини, хоча "спецоперація йде за планом"

У ЗСУ розповіли, як знищили російський літак, не випустивши жодної ракети

Усі новини...

Підтримайте "Українську правду" на платформі Patreon

Миколаївська область
На Миколаївщині пролунали вибухи – ЗМІ
На "референдум" на Миколаївщині готові прийти до 10% людей – Кім
Кім закликав волонтерів допомогти військовим: Незабаром у нас відновлення Херсонщини
Останні новини
03:20
Генерал США заговорив про "деімперіалізацію" Росії
02:22
ОК "Південь": військові російського полку влаштували бунт і відмовилися воювати
01:45
ЗСУ знищили ворожий склад боєприпасів і понтонну переправу – командування "Південь"
01:24
Шмигаль обговорив із Шольцем шляхи поставок Україні танків Leopard 2
00:26
Ворог гатив з мінометів по громадах Сумської області – ОВА
23:51
У Кремлі прокоментували намір Кадирова піти у відставку
23:44
Найкраща зброя РФ в Україні містить низькотехнологічні компоненти – NYT
23:18
Українські пісні, які вийшли у серпні: добірка
22:54
Зеленський: Окупанти почали втікати з Криму, це правильний вибір
22:38
Затримано двох осіб, причетних до вибуху в Чернігові – президент
Усі новини...