Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Шмигаль в Берліні обговорив поставки зброї з президентом Німеччини

"Європейська правда"Неділя, 4 вересня 2022, 13:48
фото з Твіттера Шмигаля

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час візиту в Берлін поговорив про поставки зброї Україні з президентом Німеччини.

Про це Шмигаль розповів у своєму Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Україна продовжує відстоювати демократичні цінності. Під час зустрічі в Берліні з німецьким президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром обговорили військову ситуацію, посилення санкцій і необхідність надання зброї Україні. Подякував за солідарність з українцями та підтримку" - написав Шмигаль.

Шмигаль подякував за військову, фінансову, гуманітарну та політичну підтримку з боку Німеччини і наголосив на необхідності збільшення постачання важкої військової техніки союзниками, додала пресслужба уряду.

"Реактивні системи залпового вогню MARS II та самохідні артилерійські установки "Panzerhaubitze 2000", які передала Німеччина, гарно показали себе на полі бою, і ми сподіваємося на збільшення постачання важкого озброєння. Крім того, восени очікується передача надсучасної системи ППО німецького виробництва IRIS-T. Водночас ми очікуємо, що Німеччина стане одним із лідерів у процесі розбудови протиповітряної оборони", - цитує "Урядовий портал" Шмигаля.

На зустрічі йшлося і про план відновлення України.

Нагадаємо, Шмигаль перед візитом до Німеччини закликав федеральний уряд постачати українським військовим бойові танки, щоб відбивати російських нападників.

ВІДЕО ДНЯ
Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: Шмигаль війназброяНімеччина
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

ЗСУ знищили ворожий склад боєприпасів і понтонну переправу – командування "Південь"

Затримано двох осіб, причетних до вибуху в Чернігові – президент

ЗСУ звільнили два населених пункти на півдні і один на Донеччині – Зеленський

фотоЧоловік у Львові кинув гранати в поліцейських і їхнє авто, йому світить довічне

Кремль знову заговорив про перемовини, хоча "спецоперація йде за планом"

У ЗСУ розповіли, як знищили російський літак, не випустивши жодної ракети

Усі новини...

Підтримайте "Українську правду" на платформі Patreon

Шмигаль
Україна запропонує Німеччині електроенергію зі своїх АЕС на тлі газового шантажу РФ
Шмигаль закликав Німеччину і США до постачання бойових танків Україні
Шмигаль відклав підписання постанови про відрядження чоловіків – Гетманцев
Останні новини
04:20
У Канаді поліція розшукує підозрюваних, які вбили 10 і поранили 15 осіб
03:20
Генерал США заговорив про "деімперіалізацію" Росії
02:22
ОК "Південь": військові російського полку влаштували бунт і відмовилися воювати
01:45
ЗСУ знищили ворожий склад боєприпасів і понтонну переправу – командування "Південь"
01:24
Шмигаль обговорив із Шольцем шляхи поставок Україні танків Leopard 2
00:26
Ворог гатив з мінометів по громадах Сумської області – ОВА
23:51
У Кремлі прокоментували намір Кадирова піти у відставку
23:44
Найкраща зброя РФ в Україні містить низькотехнологічні компоненти – NYT
23:18
Українські пісні, які вийшли у серпні: добірка
22:54
Зеленський: Окупанти почали втікати з Криму, це правильний вибір
Усі новини...