Шмигаль в Берліні обговорив поставки зброї з президентом Німеччини

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час візиту в Берлін поговорив про поставки зброї Україні з президентом Німеччини.

Про це Шмигаль розповів у своєму Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Україна продовжує відстоювати демократичні цінності. Під час зустрічі в Берліні з німецьким президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром обговорили військову ситуацію, посилення санкцій і необхідність надання зброї Україні. Подякував за солідарність з українцями та підтримку" - написав Шмигаль.

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Шмигаль подякував за військову, фінансову, гуманітарну та політичну підтримку з боку Німеччини і наголосив на необхідності збільшення постачання важкої військової техніки союзниками, додала пресслужба уряду.

"Реактивні системи залпового вогню MARS II та самохідні артилерійські установки "Panzerhaubitze 2000", які передала Німеччина, гарно показали себе на полі бою, і ми сподіваємося на збільшення постачання важкого озброєння. Крім того, восени очікується передача надсучасної системи ППО німецького виробництва IRIS-T. Водночас ми очікуємо, що Німеччина стане одним із лідерів у процесі розбудови протиповітряної оборони", - цитує "Урядовий портал" Шмигаля.

На зустрічі йшлося і про план відновлення України.

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Нагадаємо, Шмигаль перед візитом до Німеччини закликав федеральний уряд постачати українським військовим бойові танки, щоб відбивати російських нападників.