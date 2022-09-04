Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

ЗСУ вдарили по об'єкту Сальдо в Херсоні, вибухає БК – мер Олешок

Валентина РоманенкоНеділя, 4 вересня 2022, 14:43
ілюстративне фото

Українські військові завдали удару по будівельно-монтажному управлінню в Херсоні, яке належить російському гауляйтеру Херсонщини Володимиру Сальдо.

Джерело: міський голова Олешок Херсонської області Євген Рищук у Telegram

Пряма мова: "Приліт у БМУ 5. Вибухає БК".

Деталі: Рищук зазначає, що цей об'єкт - власність Сальдо.

Слухайте також:

Слухайте подкаст "Кляті питання": Apple Podcasts | Google Podcasts | Soundcloud | Overcast | АБУК | НВ. Подкасти

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: Херсонвійна
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

ЗСУ знищили ворожий склад боєприпасів і понтонну переправу – командування "Південь"

Затримано двох осіб, причетних до вибуху в Чернігові – президент

ЗСУ звільнили два населених пункти на півдні і один на Донеччині – Зеленський

фотоЧоловік у Львові кинув гранати в поліцейських і їхнє авто, йому світить довічне

Кремль знову заговорив про перемовини, хоча "спецоперація йде за планом"

У ЗСУ розповіли, як знищили російський літак, не випустивши жодної ракети

Усі новини...

Підтримайте "Українську правду" на платформі Patreon

Херсон
Росіяни масово обстріляли Миколаїв, у Херсоні лунали вибухи – ОВА
У Херсоні пролунали вибухи: ЗСУ знищили комплекс, де жили окупанти – ЗМІ
Херсонський напрямок, 3-й армійський корпус, NASAMS та візит МАГАТЕ на ЗАЕС — головне про війну за тиждень
Останні новини
05:18
На Херсонщині окупанти змушують освітян працювати за російською програмою – облрада
04:20
У Канаді поліція розшукує підозрюваних, які вбили 10 і поранили 15 осіб
03:20
Генерал США заговорив про "деімперіалізацію" Росії
02:22
ОК "Південь": військові російського полку влаштували бунт і відмовилися воювати
01:45
ЗСУ знищили ворожий склад боєприпасів і понтонну переправу – командування "Південь"
01:24
Шмигаль обговорив із Шольцем шляхи поставок Україні танків Leopard 2
00:26
Ворог гатив з мінометів по громадах Сумської області – ОВА
23:51
У Кремлі прокоментували намір Кадирова піти у відставку
23:44
Найкраща зброя РФ в Україні містить низькотехнологічні компоненти – NYT
23:18
Українські пісні, які вийшли у серпні: добірка
Усі новини...