ЗСУ вдарили по об'єкту Сальдо в Херсоні, вибухає БК – мер Олешок
Неділя, 4 вересня 2022, 14:43
Українські військові завдали удару по будівельно-монтажному управлінню в Херсоні, яке належить російському гауляйтеру Херсонщини Володимиру Сальдо.
Джерело: міський голова Олешок Херсонської області Євген Рищук у Telegram
Пряма мова: "Приліт у БМУ 5. Вибухає БК".
Деталі: Рищук зазначає, що цей об'єкт - власність Сальдо.
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