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ЗСУ вдарили по об'єкту Сальдо в Херсоні, вибухає БК – мер Олешок

Валентина РоманенкоНеділя, 4 вересня 2022, 14:43
ЗСУ вдарили по об'єкту Сальдо в Херсоні, вибухає БК – мер Олешок
ілюстративне фото

Українські військові завдали удару по будівельно-монтажному управлінню в Херсоні, яке належить російському гауляйтеру Херсонщини Володимиру Сальдо.

Джерело: міський голова Олешок Херсонської області Євген Рищук у Telegram

Пряма мова: "Приліт у БМУ 5. Вибухає БК".

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Деталі: Рищук зазначає, що цей об'єкт - власність Сальдо.

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Теми: Херсонвійна
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