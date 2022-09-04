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Білий дім: Питання віз не треба перетворювати на війну з російським народом

"Європейська правда"Неділя, 4 вересня 2022, 16:10
Білий дім: Питання віз не треба перетворювати на війну з російським народом
ДЖОН КІРБІ, ФОТО GETTY IMAGES

США не вважають за необхідне запроваджувати візові обмеження проти всіх росіян у зв’язку з війною Росії в Україні. 

Про це заявив офіційний представник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі в інтерв’ю російському телеканалу "Дождь", повідомляє "Європейська правда".

За його словами, Вашингтон запровадив обмеження для окремих росіян, оскільки цей інструмент дозволяє притягати до відповідальності російського президента за його дії в Україні та його оточення, членів олігархії, прихальників режиму, які були залучені у війну. 

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"Але ми не вважаємо, що притягувати до відповідальності всіх росіян за дії Путіна – це продуктивний захід. Ми вважаємо, що це не потрібно перетворювати у війну зі всім російським народом. Не російський народ потрібно звинувачувати. Це президент Путін і його кабінет, його режим насаджують цю незаконну і безпричинну війну в Україні, і самі росіяни не повинні в результаті цього страждати", – сказав Кірбі.

Нагадаємо, за підсумками обговорення 31 серпня міністри закордонних справ ЄС вирішили повністю зупинити угоду про спрощення візового режиму з РФ і доручили Єврокомісії подумати, що робити з мільйонами чинних віз росіян.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба позитивно оцінює рішення міністрів за умови, що воно буде належно виконано.

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Президент Володимир Зеленський хоче, щоб заборона на видачу віз росіянам увійшла до 8-го санкційного пакету ЄС.

Теми: СШАвізиРосія
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