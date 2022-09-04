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Білий дім: Питання віз не треба перетворювати на війну з російським народом

"Європейська правда"Неділя, 4 вересня 2022, 16:10
ДЖОН КІРБІ, ФОТО GETTY IMAGES

США не вважають за необхідне запроваджувати візові обмеження проти всіх росіян у зв’язку з війною Росії в Україні. 

Про це заявив офіційний представник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі в інтерв’ю російському телеканалу "Дождь", повідомляє "Європейська правда".

За його словами, Вашингтон запровадив обмеження для окремих росіян, оскільки цей інструмент дозволяє притягати до відповідальності російського президента за його дії в Україні та його оточення, членів олігархії, прихальників режиму, які були залучені у війну. 

"Але ми не вважаємо, що притягувати до відповідальності всіх росіян за дії Путіна – це продуктивний захід. Ми вважаємо, що це не потрібно перетворювати у війну зі всім російським народом. Не російський народ потрібно звинувачувати. Це президент Путін і його кабінет, його режим насаджують цю незаконну і безпричинну війну в Україні, і самі росіяни не повинні в результаті цього страждати", – сказав Кірбі.

Нагадаємо, за підсумками обговорення 31 серпня міністри закордонних справ ЄС вирішили повністю зупинити угоду про спрощення візового режиму з РФ і доручили Єврокомісії подумати, що робити з мільйонами чинних віз росіян.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба позитивно оцінює рішення міністрів за умови, що воно буде належно виконано.

Президент Володимир Зеленський хоче, щоб заборона на видачу віз росіянам увійшла до 8-го санкційного пакету ЄС.

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Теми: СШАвізиРосія
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