Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Моравецький: У Польщі працює понад мільйон українців

"Європейська правда"Неділя, 4 вересня 2022, 17:23

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравєцький заявив, що зараз у Польщі працює понад 1 мільйон українців.

Про це він сказав під час зустрічі з мешканцями Тухольського повіту в селі Жально в суботу, 3 вересня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Польське радіо".

Моравецького питали, зокрема, про державну допомогу біженцям.

"Для тих із вас, хто думав би, що польська держава їх утримує, я вже сьогодні відповім, що так не є, бо вони платять податки, платять внески до Закладу соціального страхування. Понад 1 мільйон осіб – частина з тих, які вже раніше працювали, і значна частина тих, що приїхали, також почала працювати", – сказав прем’єр-міністр Польщі.

Він зазначив, що вільний світ надалі допомагає Україні постачанням зброї та гуманітарними діями і висловив сподівання, що внаслідок санкцій Росія щомісяця зазнаватиме збитків, і це вплине на Владіміра Путіна.

Як повідомлялося, новий навчальний рік у школах Польщі розпочали 185 тисяч дітей, які втекли від війни в Україні.

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: Польщабіженці
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Контрнаступ ЗСУ помітно розвивається на півдні та сході – ISW

ЗСУ знищили ворожий склад боєприпасів і понтонну переправу – командування "Південь"

Затримано двох осіб, причетних до вибуху в Чернігові – президент

ЗСУ звільнили два населених пункти на півдні і один на Донеччині – Зеленський

фотоЧоловік у Львові кинув гранати в поліцейських і їхнє авто, йому світить довічне

Кремль знову заговорив про перемовини, хоча "спецоперація йде за планом"

Усі новини...

Підтримайте "Українську правду" на платформі Patreon

Польща
До Польщі прибув американський бомбардувальник B-52
У польському Валбжиху демонтували пам'ятник солдату Червоної Армії
Партія влади Польщі ініціювала постанову про заборону видачі віз росіянам
Останні новини
08:28
Євросоюз синхронно зі США змінює посла в Росії
08:08
Жителів Словаччини попередили через тигра, що втік із господарства в Україні
07:48
фотоРосіяни вдарили по Нікополю зі ствольної артилерії
07:47
У Донецьку на війну "мобілізують" навіть із лікарень – Генштаб ЗСУ
07:40
Біля берегів Латвії за загадкових обставин розбився приватний літак
07:31
Окупанти Херсонщини заборонили перетинати ріку, погрожують стріляти – Генштаб
07:17
ЗСУ відбили наступи ворога на Авдіївському і Бахмутському напрямках – зведення
06:18
Контрнаступ ЗСУ помітно розвивається на півдні та сході – ISW
05:18
На Херсонщині окупанти змушують освітян працювати за російською програмою – облрада
04:20
У Канаді поліція розшукує підозрюваних, які вбили 10 і поранили 15 осіб
Усі новини...