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Моравецький: У Польщі працює понад мільйон українців

"Європейська правда"Неділя, 4 вересня 2022, 17:23

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравєцький заявив, що зараз у Польщі працює понад 1 мільйон українців.

Про це він сказав під час зустрічі з мешканцями Тухольського повіту в селі Жально в суботу, 3 вересня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Польське радіо".

Моравецького питали, зокрема, про державну допомогу біженцям.

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"Для тих із вас, хто думав би, що польська держава їх утримує, я вже сьогодні відповім, що так не є, бо вони платять податки, платять внески до Закладу соціального страхування. Понад 1 мільйон осіб – частина з тих, які вже раніше працювали, і значна частина тих, що приїхали, також почала працювати", – сказав прем’єр-міністр Польщі.

Він зазначив, що вільний світ надалі допомагає Україні постачанням зброї та гуманітарними діями і висловив сподівання, що внаслідок санкцій Росія щомісяця зазнаватиме збитків, і це вплине на Владіміра Путіна.

Як повідомлялося, новий навчальний рік у школах Польщі розпочали 185 тисяч дітей, які втекли від війни в Україні.

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Теми: Польщабіженці
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