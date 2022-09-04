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Посол США завершив роботу в Росії та залишив Москву

"Європейська правда"Неділя, 4 вересня 2022, 17:58
Посол США завершив роботу в Росії та залишив Москву
Джон Салліван. фото з Вікіпедії

Посол США в Росії Джон Салліван завершив свою роботу як глава американської дипмісії в Росії і залишив Москву. 

Про це йдеться у повідомленні посольства США у Москві 4 вересня, пише "Європейська правда".

"Посол Салліван був призначений у грудні 2019 року та пропрацював на цій посаді майже три роки. Після від'їзду Джон Салліван завершить сорокарічну кар'єру на державній службі, протягом якої він працював за п'яти президентів США, включаючи посаду заступника державного секретаря США, займав керівні посади в міністерствах юстиції, оборони та торгівлі США", - йдеться в повідомленні. 

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До прибуття наступника посла Саллівана обов'язки повіреного у справах посольства США у Москві виконуватиме Елізабет Руд.

Про майбутнє завершення роботи посла США в Росії та його від'їзд раніше не повідомлялося.

Напередодні Салліван представляв США на прощанні з першим президентом СРСР Михайлом Горбачовим у Москві.

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Як повідомлялося, послом США в Естонії може стати Джордж Кент, який тривалий час працював в Україні.

Теми: СШАРосія
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