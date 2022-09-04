У неділю РФ завдала по Україні 14 ракетних і понад 15 авіаударів – зведення Генштабу

Протягом дня окупанти завдали по Україні 14 ракетних та понад 15 авіаційних ударів, ЗСУ відбили спроби наступу в районі 8 населених пунктів.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 18 годину

Дослівно: "Протягом поточної доби ворог завдав 14 ракетних та понад 15 авіаційних ударів по військових та цивільних об’єктах на території нашої держави. Зокрема, постраждала цивільна інфраструктура в районах населених пунктів Харків, Миколаїв, Вознесенськ, Очаків, Сухий Ставок".

"Підрозділам ЗСУ вдалося успішно відбити атаки ворога в районах населених пунктів Краснопілля, Бахмутське, Бахмут, Майорськ, Зайцеве, Кодема, Соледар та Первомайське".

Деталі: Авіаційне угруповання противника веде бойові дії з метою підтримки дій наземних угруповань, найінтенсивніше – на Південнобузькому та Донецькому напрямках.

Противник здійснював обстріли військової та цивільної інфраструктури із застосуванням танків, бойових машин, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, а саме:

на Сіверському напрямку – 12 населених пунктів Чернігівської та Сумської областей, також застосував БпЛА. Посилення інтенсивності обстрілів вздовж державного кордону пояснюється нещодавньою ротацією артилерійських підрозділів противника на зазначеному напрямку. Крім того, не виключається застосування противником диверсійно-розвідувальних груп в прикордонних районах України;

напрямку – 12 населених пунктів Чернігівської та Сумської областей, також застосував БпЛА. Посилення інтенсивності обстрілів вздовж державного кордону пояснюється нещодавньою ротацією артилерійських підрозділів противника на зазначеному напрямку. Крім того, не виключається застосування противником диверсійно-розвідувальних груп в прикордонних районах України; на Харківському напрямку обстріляв райони населених пунктів Одноробівка, Соснівка, Уди, Руські Тишки, Петрівка, Руська Лозова, Великі Проходи, Старий Салтів, Петрівка, Норцівка, Гусарівка, Чепіль, Покровське. Наніс авіаційні удари в районах населених пунктів Перемога та Гусарівка. Крім того, застосував БпЛА в районах населених пунктів Питомник, Руська Лозова, Слатине, Іванівка, Балаклія, Савинці та Руські Тишки;

напрямку обстріляв райони населених пунктів Одноробівка, Соснівка, Уди, Руські Тишки, Петрівка, Руська Лозова, Великі Проходи, Старий Салтів, Петрівка, Норцівка, Гусарівка, Чепіль, Покровське. Наніс авіаційні удари в районах населених пунктів Перемога та Гусарівка. Крім того, застосував БпЛА в районах населених пунктів Питомник, Руська Лозова, Слатине, Іванівка, Балаклія, Савинці та Руські Тишки; на Слов’янському напрямку обстрілів з боку окупантів зазнали населені пункти Богородичне, Долина, Краснопілля, Нова Дмитрівка, Дмитрівка, Мазанівка, Сулигівка, Карнаухівка. Наніс авіаційний удар по Богородичному;

напрямку обстрілів з боку окупантів зазнали населені пункти Богородичне, Долина, Краснопілля, Нова Дмитрівка, Дмитрівка, Мазанівка, Сулигівка, Карнаухівка. Наніс авіаційний удар по Богородичному; на Краматорському напрямку здійснив обстріли у районах населених пунктів Слов’янськ, Сіверськ, Райгородок, Донецьке, Григорівка, Івано-Дар’ївка, Званівка, Спірне, Веселе, Переїзне. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Богородичне та Верхньокам’янське;

напрямку здійснив обстріли у районах населених пунктів Слов’янськ, Сіверськ, Райгородок, Донецьке, Григорівка, Івано-Дар’ївка, Званівка, Спірне, Веселе, Переїзне. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Богородичне та Верхньокам’янське; на Бахмутському напрямку здійснював обстріли у районах населених пунктів Зайцеве, Бахмутське, Соледар, Бахмут, Яковлівка, Білогорівка, Виїмка та Роздолівка;

напрямку здійснював обстріли у районах населених пунктів Зайцеве, Бахмутське, Соледар, Бахмут, Яковлівка, Білогорівка, Виїмка та Роздолівка; на Авдіївському напрямку – Новокалинове, Бердичі, Водяне, Первомайське, Красногорівка, Авдіївка, Орлівка;

напрямку – Новокалинове, Бердичі, Водяне, Первомайське, Красногорівка, Авдіївка, Орлівка; на Новопавлівському напрямку – Мар’їнка, Парасковіївка, Микільське, Вугледар, Солодке, Шевченко, Велика Новосілка, Богоявленка, Павлівка, Новодонецьке, Новомайорське, Нескучне, Времівка, а також завдав авіаційний удар у районі Новомихайлівки;

напрямку – Мар’їнка, Парасковіївка, Микільське, Вугледар, Солодке, Шевченко, Велика Новосілка, Богоявленка, Павлівка, Новодонецьке, Новомайорське, Нескучне, Времівка, а також завдав авіаційний удар у районі Новомихайлівки; на Запорізькому напрямку ворог здійснював обстріли у районах населених пунктів Зарічне, Щербаки, Новоданилівка, Білогір’я, Гуляйпільське, Гуляйполе, Дорожнянка, Червоне, Полтавка, Ольгівське, Новопіль, Новосілка, Бурлацьке, Времівка. Також наніс авіаційні удари в районах Білогір’я, Полтавки та Времівки;

напрямку ворог здійснював обстріли у районах населених пунктів Зарічне, Щербаки, Новоданилівка, Білогір’я, Гуляйпільське, Гуляйполе, Дорожнянка, Червоне, Полтавка, Ольгівське, Новопіль, Новосілка, Бурлацьке, Времівка. Також наніс авіаційні удари в районах Білогір’я, Полтавки та Времівки; на Південнобузькому напрямку противник продовжує вести оборонні дії, обстріляв практично всі населені пункти вздовж лінії зіткнення. Крім того завдав авіаційні удари в районах населених пунктів Любомирівка, Безіменне, Костромка, Білогірка, Велике Артакове. Для коригування вогню артилерії активно застосував БпЛА.

Сили оборони України утримують займані позиції та не допускають просування ворога по території України.

ВІДЕО ДНЯ

Ракетні війська та артилерія наземних угруповань українських військ продовжують виконувати завдання з контрбатарейної боротьби, порушення системи управління та логістичного забезпечення противника. За поточну добу нанесено ураження по пунктах управління, районах зосередження бойової техніки та особового складу.

Протягом доби, для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони нанесла 12 ударів, спрямованих на ураження живої сили, бойової та спеціальної техніки, а також військових об’єктів ворога.

У Генштабі також повідомили, що проблемним для противника залишається питання поповнення своїх втрат у живій силі. Так, у виправній колонії №124 міста Донецьк, представники приватної військової кампанії "Вагнер" намагаються вербувати засуджених до складу свого підрозділу.

Також, в районі населеного пункту Херсон, військовослужбовці 127 полку 1 армійського корпусу підняли бунт, написали відмову від участі у бойових діях. Відомо, що однією із причин є незадовільне всебічне забезпечення: на передових позиціях особовий склад цього полку залишився навіть без води. Частину військовослужбовців забрали представники контррозвідки противника, подальша їх доля невідома.

Став очевидним той факт, чому російські загарбники так вперто намагались розпочати навчальний рік на тимчасово захоплених територіях. Так, у будівлі школи населеного пункту Орлянське Запорізької області на першому поверсі проживає близько 70 окупантів, в той час коли на другому поверсі навчаються діти, в тому числі першокласники, а у подвір’ї школи розміщена військова техніка противника. Навчальний процес розпочався з 1 вересня, і подібна ситуація у більшості шкіл та дитячих садочках області. Ворог цинічно використовує наших дітей для прикриття.

Разом з тим, попри намагання окупантів та їх поплічників, значна частина навчальних закладів так і не розпочала роботу в очному форматі. Не спрацювали і організовані колаборантами пропагандистські заходи з нагоди Дня знань за участі російських посадовців.

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