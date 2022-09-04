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Росіяни обстріляли два райони Харкова, є поранені

Катерина ТищенкоНеділя, 4 вересня 2022, 19:00
Росіяни обстріляли два райони Харкова, є поранені
Олег Синєгубов, фото з Facebook

У неділю ввечері російські війська обстріляли два райони Харкова, двоє осіб постраждали.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, мер Харкова Ігор Терехов у Telegram

Дослівно Синєгубов: "Окупанти вдарили по Холодногірському та Новобаварському районах Харкова.

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На цю хвилину медики госпіталізували 2 осіб, стан постраждалих – середній".

Деталі: У свою чергу, Терехов повідомив, що в Новобаварському районі постраждав приватний сектор. Пошкоджено кілька приватних будинків та багатоповерхівку неподалік.

Теми: Харківвійна
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