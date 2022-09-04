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Шмигаль запропонував Шольцу направити на ЗАЕС спецмісію ЄС і ООН

"Європейська правда"Неділя, 4 вересня 2022, 19:12
Шмигаль і Шольц, фото з Twitter Шмигаля

Прем’єрміністр України Денис Шмигаль на зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцом в Берліні виступив з пропозицією направити на ЗАЕС спеціальну місію ЄС та ООН.

Про це Шмигаль розповів у своєму Twitter, пише "Європейська правда".

За словами Шмигаля, на зустрічі йшлося про посилення обороноздатності та подальшу всебічну підтримку України.

"На порядку денному енергетична безпека Європи. Запропонував направити на ЗАЕС спеціальну місію ЄС та ООН. Упевнився, що Німеччина надійний і послідовний партнер України", - зазначив глава уряду України.

Він також подякував Шольцу за ініціативу організувати конференцію відновлення у Берліні в жовтні. 

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"Працюємо над практичними кроками, які допоможуть розпочати відбудову якнайшвидше. За підтримки Німеччини прагнемо посилити співпрацю з міжнародними фінансовими організаціями", - додав прем’єр-міністр.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час візиту в Берлін також поговорив про поставки зброї Україні з президентом Німеччини.

Євросоюз раніше заявив, що повністю підтримує роботу місії МАГАТЕ на ЗАЕС.

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Теми: Шмигаль ШольцЗАЕСООН
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