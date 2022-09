Шмигаль запропонував Шольцу направити на ЗАЕС спецмісію ЄС і ООН

Прем’єрміністр України Денис Шмигаль на зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцом в Берліні виступив з пропозицією направити на ЗАЕС спеціальну місію ЄС та ООН.

Про це Шмигаль розповів у своєму Twitter, пише "Європейська правда".

Discussed strengthening defense capacity and further comprehensive support of #Ukraine with 🇩🇪 Chancellor @OlafScholz. Europe's energy security is on the agenda. Offered to send a special EU and UN mission to the ZNPP. Sure that 🇩🇪 is a reliable and consistent partner of 🇺🇦. 1/1 pic.twitter.com/HkGgSREUnc