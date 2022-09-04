Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Чоловік у Львові кинув гранати в поліцейських і їхнє авто, йому світить довічне

Катерина ТищенкоНеділя, 4 вересня 2022, 20:01
Чоловік у Львові кинув гранати в поліцейських і їхнє авто, йому світить довічне
фото поліції

Мешканець Харкова у Львові кинув гранати в патрульних поліцейських та салон службового автомобіля.

Джерело: поліція Львівської області

Дослівно: "У Львові поліцейські встановлюють обставини замаху на вбивство працівників поліції під час виконання службових обов’язків.

Реклама:

Один із зловмисників, 24-річний мешканець Харкова, кинув дві гранати – у патрульних поліцейських та у салон службового автомобіля. На щастя, ніхто не постраждав".

Деталі: У неділю близько 14.00 по поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Білогорській у Львові невідомий чоловік поводиться агресивно, чіпляється до перехожих, погрожує їм гранатою.

 

Дослівно: "За вказаною адресою прибули співробітники Управління патрульної поліції у Львівській області. На місці події вони виявили чоловіка, який поводився неадекватно, погрожував застосувати зброю, на зауваження правоохоронців не реагував.

ВІДЕО ДНЯ

Натомість, зловмисник кинув одну гранату у бік правоохоронців, а другу – у салон службового автомобіля, після чого сховався у будинок. Внаслідок вибуху гранат ніхто не постраждав".

 

Більше деталей: Правоохоронці встановили особу зловмисника, 24-річного жителя міста Харків, а також його 29-річного брата, який переховувався у будинку.

 

На місці події працюють слідчі, вирішується питання про затримання братів у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за ст.348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) та ч.1 ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Максимальне покарання, передбачене санкціями статей, - довічне позбавлення волі.

Теми: Львівполіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами

Зеленський дасть велику пресконференцію

Усі новини...
Львів
Забагато впевненої краси: у Львові сперечаються про оголену жіночу скульптуру у Стрийському парку
У Львові дітям, батьки яких загинули на війні, щорічно виплачуватимуть 50 тисяч грн
У Львові обстежать всі балкони будинків
Останні новини
17:26
ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії
17:25
ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України
17:19
Видання Variety назвало 10 найгірших фільмів 2023 року
17:18
Гривня впала до нового мінімуму: офіційний курс на 19 грудня
17:01
Розвідка Британії: російські окупанти воюють пораненими та з ампутованими кінцівками
16:56
Держуповноваженим АМКУ призначено колишнього підлеглого Павла Кириленка по Донецькій ОДА
16:54
Країни ЄС викинули мільйони доз вакцини проти COVID-19 на суму 4 млрд євро – ЗМІ
16:18
Українська податкова оштрафувала PornHub за несплату "податку на Google"
16:07
Литва, Швеція та Канада об’єднуються у спільну групу для допомоги транспортній галузі України
16:00
Експорт української агропродукції впав на 7%, порівняно з минулим роком
Усі новини...
Реклама: