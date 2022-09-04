Чоловік у Львові кинув гранати в поліцейських і їхнє авто, йому світить довічне

Мешканець Харкова у Львові кинув гранати в патрульних поліцейських та салон службового автомобіля.

Джерело: поліція Львівської області

Дослівно: "У Львові поліцейські встановлюють обставини замаху на вбивство працівників поліції під час виконання службових обов’язків.

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Один із зловмисників, 24-річний мешканець Харкова, кинув дві гранати – у патрульних поліцейських та у салон службового автомобіля. На щастя, ніхто не постраждав".

Деталі: У неділю близько 14.00 по поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Білогорській у Львові невідомий чоловік поводиться агресивно, чіпляється до перехожих, погрожує їм гранатою.

Дослівно: "За вказаною адресою прибули співробітники Управління патрульної поліції у Львівській області. На місці події вони виявили чоловіка, який поводився неадекватно, погрожував застосувати зброю, на зауваження правоохоронців не реагував.

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Натомість, зловмисник кинув одну гранату у бік правоохоронців, а другу – у салон службового автомобіля, після чого сховався у будинок. Внаслідок вибуху гранат ніхто не постраждав".

Більше деталей: Правоохоронці встановили особу зловмисника, 24-річного жителя міста Харків, а також його 29-річного брата, який переховувався у будинку.

На місці події працюють слідчі, вирішується питання про затримання братів у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за ст.348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) та ч.1 ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Максимальне покарання, передбачене санкціями статей, - довічне позбавлення волі.