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У Кельні російська діаспора вийшла на протест проти санкцій і підтримки України

"Європейська правда"Неділя, 4 вересня 2022, 20:16
проросійська акція у Кельні 4 вересня, скріншот відео

Близько двох тисяч переважно російськомовних демонстрантів вийшли на протест у німецькому Кельні в неділю, вимагаючи від Німеччини припинити підтримку України та скасувати санкції проти РФ.

Про це повідомило агентство Reuters, пише "Європейська правда".

Мітинг був організований російськомовними групами діаспори в місті.  Протестувальники тримали російські прапори або транспаранти з літерами НАТО, перекресленими червоною лінією. Організатори збирали пожертви для підтримки нібито "сепаратистських сил" на Донбасі.

Організаторка проросійського заходу Єлєна Колбаснікова повторила твердження президента Путіна про те, що вторгнення Росії "захищає російськомовних людей" на сході України.

Напротивагу проросійському мітингу вийшли кілька десятків контрпротестувальників, які також зібралися в тіні величезного готичного собору Кельна. Вони висловлювали підтримку Україні.

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У Німеччині проживає близько 3 мільйонів людей російського етнічного походження, багато з них сильно піддаються впливу кремлівської пропаганди.

Хоча російська діаспора Німеччини величезна, пропутінських мітингів від початку війни було відносно мало.

Ряди діаспори РФ ще більше поповнилися росіянами, які покинули країну на знак протесту проти вторгнення. "Ми приїхали сюди, щоб показати, що є багато російськомовних, які вірять, що Путін скотився до фашистського режиму", цитує агентство Івана Бєлоусова, контрпротестувальника. Він сказав, що був ув'язнений за політично вмотивованими звинуваченнями в Росії, і втік після звільнення.

На кадрах з місця подій видно, що поліція затримала щонайменше одного протестувальника.

Нагадаємо, напередодні у Празі 70 тисяч людей вийшли на протест проросійських сил: проти санкцій і постачання зброї Україні.

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Теми: НімеччинаРосіясанкціїакції
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