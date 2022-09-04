Найкраща зброя РФ в Україні містить низькотехнологічні компоненти – NYT

Найкраща високоточна зброя в російському арсеналі, яка застосовується на війні в Україні, містить застарілі низькотехнологічні компоненти.

Джерело: The New York Times

Деталі: У статті йдеться про те, що офіцери СБУ, які працюють з приватними аналітиками, збирають частини російських ракет, що розірвалися в Україні, щоб розгадати секрети свого ворога.

Дослідники, які вивчали електроніку нових російських крилатих ракет і ударних вертольотів, були здивовані, виявивши, що в них використовуються технології десятирічної давності від ранніх моделей.

"Зброя є найкращою в російському арсеналі. Але вона містила досить низькотехнологічні компоненти, за словами аналітиків, які їх досліджували, зокрема унікальну, але базову супутникову навігаційну систему, яка також була виявлена ​​в іншому військовому спорядженні", - пише видання.

Ці висновки викладені в новому звіті, опублікованому в суботу незалежною групою Conflict Armament Research, що базується у Великій Британії, яка ідентифікує та відстежує зброю та боєприпаси, що використовуються у війнах по всьому світу. Дослідницька група вивчила російську техніку у липні на запрошення уряду України, пише NYT.

Дослідники також виявили, що зброя, яку Росія використовує в Україні, часто базується на західних інноваціях, незважаючи на санкції, введені ще у 2014 році.

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Пряма мова дослідника Демієна Сплітерса, який брав участь у підготовці звіту: "Ми бачили, що Росія повторно використовує ті самі електронні компоненти в різних видах зброї, включаючи свої новітні крилаті ракети та ударні вертольоти, і ми не очікували побачити це".

"Російська керована зброя повна неросійських технологій і компонентів, а більшість задокументованих нами комп'ютерних чіпів була виготовлена західними країнами після 2014 року".

Більше деталей: Як Росія отримала ці деталі, не зрозуміло, пише видання.

Дослідники виявили, що російські інженери використовували певні напівпровідники конкретних західних виробників не лише в боєприпасах, а й у безпілотниках-розвідниках, устаткуванні зв'язку, авіоніці для гелікоптерів та інших товарах військового призначення.

Дослідники вивчили залишки трьох типів російських крилатих ракет, включаючи найновішу і найбільш досконалу модель Х-101, а також новітню керовану ракету Торнадо-С. Усі вони містили ідентичні компоненти з маркуванням SN-99, які виявилися приймачами супутникової навігації, необхідними для польоту ракет.

За словами Сплітерса, використання Росією тих самих компонентів показує вузькі місця в її ланцюжку поставок. Він зазначив, що обмеження поставок компонентів SN-99 уповільнить здатність Москви поповнювати свої запаси керованої зброї, що зменшуються.