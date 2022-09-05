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Ворог гатив з мінометів по громадах Сумської області – ОВА

Ольга Глущенко Понеділок, 5 вересня 2022, 00:26
Ворог гатив з мінометів по громадах Сумської області – ОВА
ілюстративне фото обстрілів Сумської області, telegram Живицького

4 вересня ворог обстрілював північні громади Сумської області, зафіксовано близько 40 прильотів.

Джерело: голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький

Деталі: Близько 10 ранку було 15 прильотів (ймовірно, із 120-мм міномету) по Зноб-Новгородській громаді.

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Після 14.00 було 10 прильотів з міномету по Шалигинській громаді, згодом обстріл продовжився ближче до 19 вечора, 14 вибухів.

Із 16.00 зафіксовано 4 прильоти (імовірно, із 120-мм міномету) по Середино-Будській громаді.

Із 16:50 ворог вів мінометний обстріл Есманської громади, зафіксовано 6 прильотів.

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Як зазначає Живицький, обійшлося без жертв.

Теми: Сумська областьобстрілвійна
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