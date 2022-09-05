Ворог гатив з мінометів по громадах Сумської області – ОВА
Понеділок, 5 вересня 2022, 00:26
4 вересня ворог обстрілював північні громади Сумської області, зафіксовано близько 40 прильотів.
Джерело: голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький
Деталі: Близько 10 ранку було 15 прильотів (ймовірно, із 120-мм міномету) по Зноб-Новгородській громаді.
Після 14.00 було 10 прильотів з міномету по Шалигинській громаді, згодом обстріл продовжився ближче до 19 вечора, 14 вибухів.
Із 16.00 зафіксовано 4 прильоти (імовірно, із 120-мм міномету) по Середино-Будській громаді.
Із 16:50 ворог вів мінометний обстріл Есманської громади, зафіксовано 6 прильотів.
Як зазначає Живицький, обійшлося без жертв.
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