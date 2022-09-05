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ЗСУ знищили ворожий склад боєприпасів і понтонну переправу – командування "Південь"

Ольга Глущенко Понеділок, 5 вересня 2022, 01:45
українські військові, фото: ОК Південь

У районі Томиної Балки українські військові знищили склад ворожих боєприпасів, а поблизу села Львове – понтонну переправу.

Джерело: оперативне командування "Південь"

Деталі: Не даючи ворогу шансів на бойовий успіх та вирішення питань з логістикою, українська авіація завдала 21 удар по російських позиціях, опорних та командних пунктах, районах зосередження сил та засобів, а також по транспортно-логістичних об’єктах.

Ракетно-артилерійські підрозділи продовжують виконувати вогневі завдання в інтенсивній кількості.

Переправи через Дніпро і Інгулець перебувають під щільним вогневим контролем.

Результати бойового дня складають втрати ворожого війська у кількості 104 загарбників, 6 танків, 26 одиниць іншої броньованої та автомобільної техніки, 9 гаубиць "Мста-С" і "Мста-Б", а також безпілотний розвідник "Елерон-10".

Знищено склад ворожих боєприпасів в районі Томиної Балки, понтонну переправу поблизу села Львове, уражено пункт управління 35 армії в Каховському районі та два контрольно-спостережні пункти батальйонних тактичних груп 247-го десантно-штурмового полку і 126-ої окремої бригади берегової оборони в Миколаївському та Бериславському районах.

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Теми: Збройні силивійна
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