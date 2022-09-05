ОК "Південь": полк окупантів влаштував бунт і відмовився воювати

Оперативне командування "Південь" повідомило про бунт військових так званої "ДНР" 127-го полку 1 армійського корпусу, які відмовилися від участі у бойових діях в Україні.

Джерело: ОК "Південь"

Дослівно: "Зафіксований бунт військовослужбовців 127-го полку 1 армійського корпусу окупаційних військ у вигляді колективної відмови від участі у бойових діях.

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Однією із причин є незадовільне всебічне забезпечення: на передових позиціях особовий склад залишився навіть без води.

Проти бунтівників спецслужбами окупаційних військ вжито заходів, їх вивезено з позицій".