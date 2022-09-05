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У Канаді поліція розшукує підозрюваних, які вбили 10 і поранили 15 осіб

Ольга Глущенко Понеділок, 5 вересня 2022, 04:20
У Канаді поліція розшукує підозрюваних, які вбили 10 і поранили 15 осіб
ілюстративне фото Getty Images

Канадська поліція розшукує двох "озброєних і небезпечних" підозрюваних після різанини у провінції Саскачеван, внаслідок якої загинули щонайменше 10 осіб і ще 15 отримали поранення.

Джерело: The New York Times

Деталі: Поліція в Саскачевані заявила, що "кілька" жертв зазнали випадкових нападів на території громади Джеймс Сміт Крі та в селі Велдон.

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Поліція рекомендувала мешканцям міста Реджайна не виходити із власних осель. А також повідомила, що розшукує підозрюваних – Деміена та Майлза Сандерсонів.

На пресконференції в неділю Ронда Блекмор, командир Королівської канадської кінної поліції, сказала, що поліція працює на 13 місцях злочинів і що, окрім 10 загиблих і 15 поранених, жертв може бути більше.

У своєму Twitter прем'єр-міністр Джастін Трюдо назвав напади в Саскачевані "жахливими і несамовитими".

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Теми: Канадакриміналвбивство
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