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Окупанти Херсонщини заборонили перетинати ріку, погрожують стріляти – Генштаб

Олена РощінаПонеділок, 5 вересня 2022, 07:31

Російські загарбники забороняють жителям Херсонської області перетинати річку Дніпро і обмежують їх пересування на тлі контрнаступальних дій Збройних сил України.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у зведенні за ранок 5 вересня

Дослівно: "Після інтенсивних обстрілів Силами оборони районів скупчення противника в Херсонській області, російські загарбники встановили заборону на пересування місцевих жителів. Зокрема, людям заборонено перетинати річку Дніпро як мостами, так і плавзасобами. 

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У разі порушення заборони окупанти погрожують відкривати вогонь на ураження".

Теми: ХерсонХерсонська областьокупаціяГенштаб
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