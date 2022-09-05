Окупанти Херсонщини заборонили перетинати ріку, погрожують стріляти – Генштаб

Російські загарбники забороняють жителям Херсонської області перетинати річку Дніпро і обмежують їх пересування на тлі контрнаступальних дій Збройних сил України.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у зведенні за ранок 5 вересня

Дослівно: "Після інтенсивних обстрілів Силами оборони районів скупчення противника в Херсонській області, російські загарбники встановили заборону на пересування місцевих жителів. Зокрема, людям заборонено перетинати річку Дніпро як мостами, так і плавзасобами.

У разі порушення заборони окупанти погрожують відкривати вогонь на ураження".