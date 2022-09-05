Окупанти Херсонщини заборонили перетинати ріку, погрожують стріляти – Генштаб
Понеділок, 5 вересня 2022, 07:31
Російські загарбники забороняють жителям Херсонської області перетинати річку Дніпро і обмежують їх пересування на тлі контрнаступальних дій Збройних сил України.
Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у зведенні за ранок 5 вересня
Дослівно: "Після інтенсивних обстрілів Силами оборони районів скупчення противника в Херсонській області, російські загарбники встановили заборону на пересування місцевих жителів. Зокрема, людям заборонено перетинати річку Дніпро як мостами, так і плавзасобами.
У разі порушення заборони окупанти погрожують відкривати вогонь на ураження".
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