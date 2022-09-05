У Донецьку на війну "мобілізують" навіть із лікарень – Генштаб ЗСУ

Росіяни продовжують примусову мобілізацію на окупованих територіях України, забираючи чоловіків на війну навіть із лікарень, заявляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Джерело: Генштаб ЗСУ у зведенні за ранок 5 вересня

Дослівно: "Продовжується примусова мобілізація на тимчасово окупованих територіях України.

У Донецьку російські загарбники знайшли "нове джерело" поповнення втрат у живій силі. Так, нещодавно, до місцевих лікарень міста почали прибувати представники російської окупаційної армії та силоміць "виписувати" хворих.

Під таку виписку потрапляють чоловіки призовного віку з різними захворюваннями або травмами, зокрема і поранені під час бойових дій, які проходять лікування".

Деталі: Водночас, "військовослужбовці" 2 армійського корпусу відзначають дискримінацію їхнього статусу в порівнянні з російськими військовими.

За даними Генштабу ЗСУ, особовий склад підрозділів зазначеного армійського корпусу не отримує певних задекларованих надбавок, на відміну від російських військових в інших військових частинах.

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Крім того, відсутнє якісне медичне забезпечення.

"Все це суттєво впливає на погіршення морально-психологічного стану особового складу", – зазначають у Генштабі.