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У Донецьку на війну "мобілізують" навіть із лікарень – Генштаб ЗСУ

Олена РощінаПонеділок, 5 вересня 2022, 07:47

Росіяни продовжують примусову мобілізацію на окупованих територіях України, забираючи чоловіків на війну навіть із лікарень, заявляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Джерело: Генштаб ЗСУ у зведенні за ранок 5 вересня

Дослівно: "Продовжується примусова мобілізація на тимчасово окупованих територіях України. 

У Донецьку російські загарбники знайшли "нове джерело" поповнення втрат у живій силі. Так, нещодавно, до місцевих лікарень міста почали прибувати представники російської окупаційної армії та силоміць "виписувати" хворих. 

Під таку виписку потрапляють чоловіки призовного віку з різними захворюваннями або травмами, зокрема і поранені під час бойових дій, які проходять лікування".

Деталі: Водночас, "військовослужбовці" 2 армійського корпусу відзначають дискримінацію їхнього статусу в порівнянні з російськими військовими. 

За даними Генштабу ЗСУ, особовий склад підрозділів зазначеного армійського корпусу не отримує певних задекларованих надбавок, на відміну від російських військових в інших військових частинах.

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Крім того, відсутнє якісне медичне забезпечення. 

"Все це суттєво впливає на погіршення морально-психологічного стану особового складу", – зазначають у Генштабі.

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Теми: окупаціявійнаДонецькГенштаб
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