У Запоріжжі вночі чули вибухи, але в місті "прильотів" не було – міськрада

Поблизу Запоріжжя вночі лунали вибухи, від ворожих обстрілів постраждало одне з селищ Запорізького району.

Джерело: секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв і Запорізька обласна військова адміністрація

Пряма мова Куртєва: "Сьогодні вночі, під час повітряної тривоги, ви могли чути у місті гучні звуки. За попередньою інформацією, вибухи були поза містом. У самому Запоріжжі прильотів не зафіксовано. Дані уточнюються.

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Також на цей час відомо, що цієї ночі від ворожих обстрілів постраждало одне з селищ Запорізького району. Там зруйновано житлові будинки".

Деталі: Запорізька ОВА з посиланням на поліцію повідомляє, що за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Гуляйполе, Щербаки, Дорожняки, Залізничне, Полтавка, Мікільське, Червоне, Успенівка, Ольгівське, Новоандріївка, Новоданилівка, Білогір'я, Малинівка, Кам'янське.

За добу надійшло 12 повідомлень про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури в результаті обстрілів російськими окупаційними військами.

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