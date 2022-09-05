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У Запоріжжі вночі чули вибухи, але в місті "прильотів" не було – міськрада

Олена РощінаПонеділок, 5 вересня 2022, 08:43

Поблизу Запоріжжя вночі лунали вибухи, від ворожих обстрілів постраждало одне з селищ Запорізького району.

Джерело: секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв і Запорізька обласна військова адміністрація

Пряма мова Куртєва: "Сьогодні вночі, під час повітряної тривоги, ви могли чути у місті гучні звуки. За попередньою інформацією, вибухи були поза містом. У самому Запоріжжі прильотів не зафіксовано. Дані уточнюються. 

Також на цей час відомо, що цієї ночі від ворожих обстрілів постраждало одне з селищ Запорізького району. Там зруйновано житлові будинки". 

Деталі: Запорізька ОВА з посиланням на поліцію повідомляє, що за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру  у районі населених пунктів Гуляйполе, Щербаки, Дорожняки, Залізничне, Полтавка, Мікільське, Червоне, Успенівка, Ольгівське, Новоандріївка, Новоданилівка, Білогір'я, Малинівка, Кам'янське.

За добу надійшло 12 повідомлень про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури в результаті обстрілів російськими окупаційними військами.

Тривала евакуація цивільного населення з тимчасово окупованої території. Евакуйовано 1156 людей, з них 288 – діти.

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Теми: Запоріжжявибухвійна
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