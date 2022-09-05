Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Запоріжжі вночі чули вибухи, але в місті "прильотів" не було – міськрада

Олена РощінаПонеділок, 5 вересня 2022, 08:43

Поблизу Запоріжжя вночі лунали вибухи, від ворожих обстрілів постраждало одне з селищ Запорізького району.

Джерело: секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв і Запорізька обласна військова адміністрація

Пряма мова Куртєва: "Сьогодні вночі, під час повітряної тривоги, ви могли чути у місті гучні звуки. За попередньою інформацією, вибухи були поза містом. У самому Запоріжжі прильотів не зафіксовано. Дані уточнюються. 

Реклама:

Також на цей час відомо, що цієї ночі від ворожих обстрілів постраждало одне з селищ Запорізького району. Там зруйновано житлові будинки". 

Деталі: Запорізька ОВА з посиланням на поліцію повідомляє, що за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру  у районі населених пунктів Гуляйполе, Щербаки, Дорожняки, Залізничне, Полтавка, Мікільське, Червоне, Успенівка, Ольгівське, Новоандріївка, Новоданилівка, Білогір'я, Малинівка, Кам'янське.

За добу надійшло 12 повідомлень про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури в результаті обстрілів російськими окупаційними військами.

ВІДЕО ДНЯ

Тривала евакуація цивільного населення з тимчасово окупованої території. Евакуйовано 1156 людей, з них 288 – діти.

Теми: Запоріжжявибухвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Усі новини...
Запоріжжя
На Чернігівщині "Шахед" пошкодив міськраду, на Дніпропетровщині – підприємство
Ворог вночі атакував Запоріжжя: пошкоджено 4 багатоповерхівки
Група "Шахедів" атакує Запоріжжя: пролунали вибухи
Останні новини
17:54
Швеція і Данія анонсували нову військову допомогу для України: БМП на 240 млн євро
17:52
У Києві на хабарі викрили працівників автошкіл, які допомагали скласти іспит майбутнім водіям
17:49
Виділення коштів для України: в ЄС задумалися про позбавлення Угорщини права голосу
17:26
ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії
17:25
У Київському метро назвали фейком закриття ще двох станцій
17:25
ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України
17:19
Видання Variety назвало 10 найгірших фільмів 2023 року
17:18
Гривня впала до нового мінімуму: офіційний курс на 19 грудня
17:01
Розвідка Британії: російські окупанти воюють пораненими та з ампутованими кінцівками
16:56
Держуповноваженим АМКУ призначено колишнього підлеглого Павла Кириленка по Донецькій ОДА
Усі новини...
Реклама: