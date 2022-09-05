Британія суттєво розширює програму навчання українських військових

Велика Британія значно розширить програму підготовки українських військових – йдеться про навчання десятків тисяч солдатів.

Про це, як пише "Європейська правда", стало відомо Sky News.

Тривалість бойового курсу подовжено з трьох до п’яти тижнів, більша частина навчання і надалі проходитиме у Великій Британії, подалі від загрози російських ракетних ударів.

Близько 4700 військовослужбовців уже пройшли навчання на військових базах на півночі, південному заході та південному сході Англії з початку навчання в червні, і командири мають намір продовжувати підтримку до тих пір, поки Україні будуть потрібні нові війська для боротьби з вторгненням Росії.

Військові інструктори з восьми інших країн, включаючи Нову Зеландію, Швецію та Нідерланди, об’єдналися зі своїми британськими колегами для проведення розширеної навчальної місії.

Міністр оборони Бен Воллес заявив, що це демонструє "нашу спільну рішучість підтримувати Збройні сили України".

"Навчальний курс швидко розвивався, і зараз ми продовжуємо його до п’яти тижнів, щоб забезпечити найкращу підготовку українських солдатів, які незабаром будуть готові для активних бойових дій", - сказав він.

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"Ми повинні зробити все можливе, щоб допомогти їм захистити свої домівки від незаконного та неспровокованого російського вторгнення, і будемо продовжувати робити це стільки, скільки буде потрібно. Ми підтримуємо Україну", - наголосив міністр.

Воллес вже чотири рази відвідував місця навчання українських військових, зокрема, останній візит відбувся у п’ятницю.

Джерело в Міноборони Британії заявило, що в той час як "багато політиків відволіклися літньою конкуренцією за лідерство", міністр оборони "піклується тільки про те, щоб підтримати українців у їхній боротьбі за національне виживання".

Якщо, як і очікується, Ліз Трасс стане прем’єр-міністром, Бен Воллес збереже свою посаду міністра оборони.

Основний курс, який пропонується Британією, базується на базовій підготовці піхоти. Він включає в себе поводження зі зброєю, надання першої допомоги на полі бою, маскування та тактику патрулювання.

Додаткові два тижні дозволять отримати більш просунуту підготовку, наприклад, щодо окопної та міської війни, операцій на транспортних засобах та навчання на полі бою в імітованих бойових умовах.

Навчання проводять підрозділи 11-ї бригади допомоги силам безпеки Британської армії та полку Королівських ВПС разом із міжнародними інструкторами.

Нагадаємо, програму підготовки українських військових на британській території Володимиру Зеленському запропонував прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон під час червневого візиту до Києва. Тоді британський прем’єр уточнив, що військові Сполученого Королівства можуть забезпечити підготовку до 10 тисяч українських військовослужбовців кожні 120 днів.

У липні Борис Джонсон відвідав навчання для українських військових та сам взяв участь у вправах.