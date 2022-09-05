ОВА: росіяни намагалися прорвати оборону на Луганщині, вночі обстріляний Миколаїв

Російські окупанти двічі намагалися прорвати оборону в Луганській області, а також обстріляли Миколаїв ракетами типу С-300.

Джерело: зведення глав ОВА

Деталі: Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Кіровоградщині, Одещині, Запоріжжі, Полтавщині, Київщині, Чернігівщині та Житомирщині.

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Сумщина: вночі — обстріли Білопільської, Миропільської, Юнаківської, Шалигинської громад. У Білопільській громаді пошкоджено приватний будинок та лінію електропередач. Попередньо — без жертв. Минулу добу ворог обстрілював північні громади області: Шалигинську, Есманську, Зноб-Новгородську, Серединобудську. Зафіксовано майже 40 прильотів. У Зноб-Новгородській громаді пошкоджено лінію електропередач.

Дніпропетровщина: росіяни двічі за ніч обстріляли Нікопольський район. Ніхто не постраждав. У Нікополі понівечені до 10 приватних будинків і одна багатоповерхівка. Також пошкоджені гімназія, ДЮСШ, магазини, кафе.

Луганщина: за ніч окупантами проведені п'ять мінометних і шість артобстрілів наших позицій та прилеглих населених пунктів. Двічі ворог намагався прорвати оборону. Усі ворожі атаки відбиті.

ВІДЕО ДНЯ

Донеччина: вночі і зранку — обстріли Авдіївки, Мар'їнки, Красногорівки. Область залишається без газу і частково без води й електрики. Евакуація населення триває. За минулу добу росіяни обстріляли Донецьке, Очеретине, Бахмут, Красногорівку, Сіверськ, Велику Новосілку, Авдіївку, Шевченко, Щербинівку, Слов’янськ, Хромове. Пошкоджено багатоповерхівку та 19 приватних житлових будинків. За добу по області троє загиблих, четверо поранених.

Харківщина: увечері окупанти влучили ракетою С-300 по Новобаварському району Харкова. Постраждало троє людей. Снаряд впав в землю, є пошкодження житлового будинку. По області росіяни протягом доби завдавали артилерійських ударів по Ізюмському, Харківському, Богодухівському, Чугуївському районах. Одна людина загинула, є постраждалі. Детальна інформація уточнюється.

Миколаївщина: Миколаїв вночі знову обстріляли. За попередніми даними, 4 ракетами типу С-300. Три з них влучили у промислове підприємство на околицях міста. Попередньо без жертв та постраждалих. Детальна інформація уточнюється. У Баштанському районі під постійним вогнем залишається Березнегуватська громада. Внаслідок обстрілів за минулу добу у с. Березнегувате виникла пожежа покинутого складського приміщення. Постраждалих немає. Також під ударами — території населених пунктів Любомирівка та Велике Артакове. Інформація щодо наслідків обстрілів уточнюється. Сьогодні вночі, з 03:00 до 04:30, були обстріли околиць с. Новоолександрівка Інгульської громади. Постраждалих та руйнувань немає.

Херсонщина: протягом доби – вибухи, ворожа авіація, та запуски ракет. Ввечері більша частина Херсонщини була вчергове знеструмлена, знову зник російський зв’язок та Інтернет.