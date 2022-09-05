В Україні починаються заморозки

В Україні у найближчу добу синоптики вже очікують нічні заморозки на поверхні ґрунту, водночас у частині областей зберігається пожежна небезпека.

Джерело: Український гідрометцентр

Дослівно: "Вночі 6-8 вересня в Україні, крім Закарпаття та південної частини, заморозки на поверхні ґрунту 0-5° (I рівень небезпечності, жовтий), у північно-східних та східних областях і у повітрі 0-3° (II рівень небезпечності, помаранчевий)".

Реклама:

Деталі: Водночас, 6-7 вересня у північних, центральних, Волинській, Рівненській, Тернопільській, Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.