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Курс євро опустився до найнижчого за 20 років рівня

Понеділок, 5 вересня 2022, 10:57

З початку року європейська валюта продовжила слабшати щодо долара.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Le Figaro.

У понеділок, 5 вересня, євро коштував менше 0,99 долара, оскільки європейська валюта постраждала від невизначеності щодо європейської економіки після оголошення в п’ятницю про повну зупинку газопроводу "Північний потік-1" російським "Газпромом".

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Євро впав на 0,71% до 0,9883 долара в понеділок близько 5:45 ранку за Гринвічем, що є найнижчим показником з грудня 2002 року.

З початку року європейська валюта продовжувала слабшати стосовно долара.

Увечері 2 серпня "Газпром" оголосив про повне зупинення прокачки газу трубопроводом "Північний потік" нібито через виявлену несправність у єдиній компресорній станції "Портова", що продовжує працювати. 

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Там стверджують, що під час регламентних робіт на газоперекачувальному агрегаті Trent 60 виявили витік масла по роз'ємах клемних з'єднань кабельних ліній.

У Єврокомісії оголошення "Газпрому" назвали "ще одним підтвердженням його ненадійності як постачальника" і "доказом цинізму Росії".

Теми: Європагрошівалюта
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