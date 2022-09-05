Готували захоплення Києва й Луганщини: СБУ зібрала докази на двох генералів РФ

Служба безпеки України направила до суду звинувачувальний акт щодо командувача Східного військового округу РФ генерал-полковника Олександра Чайка, а командувачу 2-го армійського корпусу "народної міліції ЛНР" генерал-майору Еседуллі Абачеву оголосила підозру.

Джерело: СБУ

Деталі: За даними слідства, Олександр Чайко брав безпосередню участь у плануванні, підготовці та вторгненні загарбників на територію північних регіонів України на початку повномасштабної агресії РФ.

Очолюючи окупаційне угруповання "Схід", він керував діями підпорядкованих підрозділів під час спроби захоплення Києва, уточнює СБУ.

"Щоб уникнути вогневого ураження у ході контрнаступу ЗСУ, російський генерал облаштував свій штаб у захопленому дитячому садочку у селищі Здвижівка Бучанського району. А на стадіоні однієї з місцевих шкіл він вручав своїм підлеглим нагороди за вчинення військових злочинів на Київщині", – зазначає спецслужба.

На підставі зібраних доказів високопосадовця РФ звинувачують за:

​ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України),

​ч. 2 ст. 437 (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни) Кримінального кодексу України.

Також Служба безпеки України зібрала докази військових злочинів Еседдули Абачева.

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На початку повномасштабного вторгнення його призначили так званим "командувачем 2-го армійського корпусу народної міліції ЛНР", який підпорядкований 12-му командуванню резерву Південного військового округу РФ.

"Зловмисник керував діями загарбників на східному напрямку. Задокументовано його перебування та участь у бойових діях проти українських військ у районах Сєвєродонецька, Лисичанська, Кремінної, Рубіжного та інших населених пунктів Луганщини", – пояснює СБУ.

За вчинення військових злочинів на сході України рішенням вищого керівництва РФ йому присвоєно звання "героя Росії" та "героя ЛНР".

Слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

​ч. 3 ст. 110 (вчинення умисних дій з метою зміни меж території України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, які призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків);

ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни за попередньою змовою групою осіб).

Досудові розслідування проводили співробітники Головного слідчого управління Служби безпеки, слідчі СБУ Донецької та Луганської областей за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора і Луганської обласної прокуратури.