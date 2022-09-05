Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Готували захоплення Києва й Луганщини: СБУ зібрала докази на двох генералів РФ

Олена РощінаПонеділок, 5 вересня 2022, 11:10
Абачев і Чайко, колаж СБУ

Служба безпеки України направила до суду звинувачувальний акт щодо командувача Східного військового округу РФ генерал-полковника Олександра Чайка, а командувачу 2-го армійського корпусу "народної міліції ЛНР" генерал-майору Еседуллі Абачеву оголосила підозру.

Джерело: СБУ

Деталі: За даними слідства, Олександр Чайко брав безпосередню участь у плануванні, підготовці та вторгненні загарбників на територію північних регіонів України на початку повномасштабної агресії РФ.

Очолюючи окупаційне угруповання "Схід", він керував діями підпорядкованих підрозділів під час спроби захоплення Києва, уточнює СБУ.

"Щоб уникнути вогневого ураження у ході контрнаступу ЗСУ, російський генерал облаштував свій штаб у захопленому дитячому садочку у селищі Здвижівка Бучанського району. А на стадіоні однієї з місцевих шкіл він вручав своїм підлеглим нагороди за вчинення військових злочинів на Київщині", – зазначає спецслужба.

На підставі зібраних доказів високопосадовця РФ звинувачують за:

  • ​ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України),
  • ​ч. 2 ст. 437 (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни) Кримінального кодексу України.

Також Служба безпеки України зібрала докази військових злочинів Еседдули Абачева

ВІДЕО ДНЯ

На початку повномасштабного вторгнення його призначили так званим "командувачем 2-го армійського корпусу народної міліції ЛНР", який підпорядкований 12-му командуванню резерву Південного військового округу РФ.

"Зловмисник керував діями загарбників на східному напрямку. Задокументовано його перебування та участь у бойових діях проти українських військ у районах Сєвєродонецька, Лисичанська, Кремінної, Рубіжного та інших населених пунктів Луганщини", – пояснює СБУ.

За вчинення військових злочинів на сході України рішенням вищого керівництва РФ йому присвоєно звання "героя Росії" та "героя ЛНР".

Слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

  • ​ч. 3 ст. 110 (вчинення умисних дій з метою зміни меж території України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, які призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків);
  • ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни за попередньою змовою групою осіб).

Досудові розслідування проводили співробітники Головного слідчого управління Служби безпеки, слідчі СБУ Донецької та Луганської областей за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора і Луганської обласної прокуратури.

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: війнаРосіяСБУЛуганська область
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

ЗСУ знищили склад окупантів з ракетами С-300 для бомбардування Харкова – Зеленський

Вчені опублікували новий прогноз поширення радіації у разі аварії на ЗАЕС

оновленоРосіяни нанесли ракетні удари по Криворізькому районі: горить нафтобаза

У Польщі з кінця тижня перестають приймати українські гривні для обміну

Ввечері 23 лютого Зеленський збирав в ОП олігархів: про що говорили?

На ЗАЕС відключили останню лінію, що з’єднувалася з енергосистемою України

Усі новини...

Підтримайте "Українську правду" на платформі Patreon

війна
Стратили і спалили: у Бучі знайшли останки ще двох закатованих росіянами
Прикордонники показали, як б’ють по позиціях росіян біля Святогірська
Військовий облік для жінок: в Міноборони закликали не панікувати
Останні новини
01:45
Зеленський натякнув на точковий контрнаступ на різних напрямках
01:11
ППО збила дві російські ракети над Миколаївщиною
00:35
Сумщина: Росіяни обстрілювали з мінометів і САУ прикордонні громади
23:57
Член партії Ердогана заявив, що деякі країни Заходу хочуть "поквитатися з РФ через Україну"
23:46
Гендиректор МАГАТЕ у вівторок прозвітує про місію агентства на ЗАЕС
23:29
Глава Єврокомісії анонсувала 5 млрд євро допомоги Україні
23:15
Спецслужби будуть наглядати за "Альтернативою для Німеччини" у Гессені
22:51
Економічні новини 5 вересня: відключені ЗАЕС та Каховська ГЕС, прямий газовий шантаж від Кремля
22:44
G7 стурбована законопроєктом, який може "вбити" незалежність НАБУ
22:40
Резніков із послом США обговорили підготовку до п'ятого "Рамштайну"
Усі новини...