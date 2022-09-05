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Біля російського посольства в Кабулі пролунав вибух, загинули двоє співробітників

Роман ПетренкоПонеділок, 5 вересня 2022, 11:57
Біля російського посольства в Кабулі пролунав вибух, загинули двоє співробітників
скріншот

Два співробітники російського посольства загинули внаслідок вибуху в Кабулі, повідомили в МЗС країни-агресора, окрім них ще кілька загиблих місцевих.

Джерело: "РИА Новости" з посиланням на МЗС РФ

Деталі: Повідомляється, що мінімум 10 людей загинули, ще 8 госпіталізовані внаслідок вибуху біля російського посольства в Кабулі

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ЗМІ уточнює, що постраждали російський дипломат та росіянин – охоронець посольства.

Вибух стався, коли російський дипломат вийшов, щоб назвати імена претендентів на отримання візи, пише видання.

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Теми: АфганістанРосіявибух
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