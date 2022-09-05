Біля російського посольства в Кабулі пролунав вибух, загинули двоє співробітників
Понеділок, 5 вересня 2022, 11:57
Два співробітники російського посольства загинули внаслідок вибуху в Кабулі, повідомили в МЗС країни-агресора, окрім них ще кілька загиблих місцевих.
Джерело: "РИА Новости" з посиланням на МЗС РФ
Деталі: Повідомляється, що мінімум 10 людей загинули, ще 8 госпіталізовані внаслідок вибуху біля російського посольства в Кабулі
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ЗМІ уточнює, що постраждали російський дипломат та росіянин – охоронець посольства.
Вибух стався, коли російський дипломат вийшов, щоб назвати імена претендентів на отримання візи, пише видання.
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