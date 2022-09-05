Військовий облік для жінок: в Міноборони закликали не панікувати

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр переконує, що оборонне відомство не має наміру ставити всіх жінок на військовий облік, ЗСУ потребують лише деяких спеціальностей, тому немає потреби панікувати завчасно.

Джерело: Маляр в ефірі національного телемарафону

Пряма мова Маляр: "Поки що, до 1 жовтня це відтермінування, воно взагалі не діє. А з 1 жовтня вже є напрацювання, і ми робимо все можливе для того, щоб з 1 жовтня власне ніякої обов’язкової постановки на (військовий) облік не було".

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Деталі: Вона додала, що збройні сили потребують таких спеціальностей, як медичні працівники, кухарі, радіоелектронщики.

За словами Маляр, "добровільна" постановка на облік передбачає, що "мотивовані" жінки зможуть самостійно прийняти рішення щодо військового обліку.

Раніше Маляр повідомляла, що Міноборони працює над відповідним законопроєктом. Але наразі постановку жінок на військовий облік встановлено законом. Тому Міноборони разом з Генштабом не можуть її змінити самостійно. Зараз це повноваження парламенту.

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