Прикордонники показали, як б’ють по позиціях росіян біля Святогірська

Прикордонники ведуть активну оборону в районі населеного пункту Святогірськ Донецької області.

Джерело: пресслужба Держприкордонслужби

Деталі: Прикордонники оприлюднили відео, в якому розкривають певні деталі своєї тактики.

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За допомогою безпілотників прикордонники розвідують місця дислокації військової техніки та особового складу ворога. Згодом, виявлені цілі вражають мобільні групи, які пересуваються фронтом.

Дослівно: "Цього разу, по позиціях окупантів хлопці "відпрацювали" зі станкового протитанкового гранатомета. Для більшої точності вогню, паралельно військові вели коригування з дрона. Така тактика дозволяє не лише завдавати втрат ворогу, а й просуватись вперед, займаючи більш вигідні позиції для оборони".

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Нагадаємо: Місто Святогірськ на Донеччині окуповане росіянами, однак Святогірська лавра, що розташована на іншому березі річки Сіверський Донець, перебуває під контролем українських сил.