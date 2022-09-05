Глава МЗС Франції відкинула твердження, що санкції проти РФ більше шкодять європейцям
Міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна відкинула тези про те, що запроваджені Євросоюзом санкції більше шкодять самим європейцям, ніж Росії.
Як повідомляє "Європейська правда", про це вона сказала в ефірі RTL.
Главу МЗС запитали, що б вона відповіла на твердження про те, що поки європейці загалом постраждали від санкцій більше, ніж країна, проти якої вони запроваджені, навівши як приклад останній протест у центрі Праги.
Катрін Колонна припустила, що зараз ці тези намагається свідомо підсилювати сама РФ або ті, хто її підтримують.
"Санкції проти Росії працюють, і було би неправильно казати, що вони не мають впливу на російську економіку. ВВП Росії знижується, зазнають проблем окремі галузі, РФ складно поновлювати запас напівпровідників, є проблеми в автомобільної галузі", - зазначила вона.
Ведуча зауважила, що при цьому європейці щоденно платять величезні кошти за енергоресурси, які досі отримують з Росії.
"Це важливе зауваження, і саме тому європейці вирішили зменшувати економічну залежність від Росії, - відповіла міністерка закордонних справ. - Санкції працюють і з часом їхня дія ставатиме все помітнішою - у міру того як ми зменшуємо залежність… І це зменшує спроможність Росії фінансувати свою воєнну кампанію. Ми повинні продовжувати і будемо це робити".
Як повідомлялося, в МЗС України засудили проросійські акції в Німеччині і Чехії з вимогою скасувати санкції та припинити підтримку України.