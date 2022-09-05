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Глава МЗС Франції відкинула твердження, що санкції проти РФ більше шкодять європейцям

"Європейська правда"Понеділок, 5 вересня 2022, 12:51
Глава МЗС Франції відкинула твердження, що санкції проти РФ більше шкодять європейцям
Катрін Колонна. ілюстративне фото з Вікіпедії

Міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна відкинула тези про те, що запроваджені Євросоюзом санкції більше шкодять самим європейцям, ніж Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона сказала в ефірі RTL.

Главу МЗС запитали, що б вона відповіла на твердження про те, що поки європейці загалом постраждали від санкцій більше, ніж країна, проти якої вони запроваджені, навівши як приклад останній протест у центрі Праги.

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Катрін Колонна припустила, що зараз ці тези намагається свідомо підсилювати сама РФ або ті, хто її підтримують.

"Санкції проти Росії працюють, і було би неправильно казати, що вони не мають впливу на російську економіку. ВВП Росії знижується, зазнають проблем окремі галузі, РФ складно поновлювати запас напівпровідників, є проблеми в автомобільної галузі", - зазначила вона.  

Ведуча зауважила, що при цьому європейці щоденно платять величезні кошти за енергоресурси, які досі отримують з Росії. 

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"Це важливе зауваження, і саме тому європейці вирішили зменшувати економічну залежність від Росії, - відповіла міністерка закордонних справ. - Санкції працюють і з часом їхня дія ставатиме все помітнішою - у міру того як ми зменшуємо залежність… І це зменшує спроможність Росії фінансувати свою воєнну кампанію. Ми повинні продовжувати і будемо це робити".   

Як повідомлялося, в МЗС України засудили проросійські акції в Німеччині і Чехії з вимогою скасувати санкції та припинити підтримку України.

Теми: санкціїЄСРосія
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