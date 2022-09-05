Повітряні сили Британії виконали вже понад 1000 місій для допомоги Україні у війні
Понеділок, 5 вересня 2022, 13:47
Королівські Повітряні сили налітали понад 8000 годин і виконали понад 1000 місій для допомоги Україні.
Джерело: начальник штабу авіації Сполученого королівства Майк Вігстон, якого цитує Генштаб ЗСУ
Деталі: Aеромобільні сили Королівських Повітряних сил Збройних сил Сполученого королівства Великої Британії та Північної Ірландії доставили зокрема понад 1,9 млн патронів, 25 000 комплектів бронежилетів, 86 000 шоломів і 5 500 одиниць протитанкової зброї.
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Королівські повітряні сили також перевезли та долучилися до підготовки 4500 військовослужбовців ЗСУ у Британії, надавши їм передові навички та досвід для захисту своєї країни від російської агресії.
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