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Морпіхи ліквідували ворожий Су-25 та показали, як знищують склад БК

"Українська правда"Понеділок, 5 вересня 2022, 13:49
Морпіхи ліквідували ворожий Су-25 та показали, як знищують склад БК
Удар по складу БК, скрін з відео ВМС

Морські піхотинці Військово-морських сил ЗСУ 4 вересня знищили російський штурмовик, танки та склад з боєкомплектом.

Джерело: Військово-морські сили Збройних сил України у Telegram

Дослівно: "Протягом минулої доби українські морпіхи знищили штурмовик Су-25, 4 танки та склад з боєкомплектом". 

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Деталі: У ВМС також оприлюднили відео удару ЗСУ по складу БК.

Крім того, артилерія завдала ударів по скупченню окупантів та знищила одну САУ "МСТА-С", шість гаубиць "МСТА-Б", 7 БМД, 2 БТР та п’ять танків. Остаточні втрати росіян уточнюються. 

Теми: війнаУкраїна
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