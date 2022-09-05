Морпіхи ліквідували ворожий Су-25 та показали, як знищують склад БК

Удар по складу БК, скрін з відео ВМС

Морські піхотинці Військово-морських сил ЗСУ 4 вересня знищили російський штурмовик, танки та склад з боєкомплектом.

Джерело: Військово-морські сили Збройних сил України у Telegram

Дослівно: "Протягом минулої доби українські морпіхи знищили штурмовик Су-25, 4 танки та склад з боєкомплектом".

Деталі: У ВМС також оприлюднили відео удару ЗСУ по складу БК.

Крім того, артилерія завдала ударів по скупченню окупантів та знищила одну САУ "МСТА-С", шість гаубиць "МСТА-Б", 7 БМД, 2 БТР та п’ять танків. Остаточні втрати росіян уточнюються.