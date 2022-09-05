Морпіхи ліквідували ворожий Су-25 та показали, як знищують склад БК
Понеділок, 5 вересня 2022, 13:49
Морські піхотинці Військово-морських сил ЗСУ 4 вересня знищили російський штурмовик, танки та склад з боєкомплектом.
Джерело: Військово-морські сили Збройних сил України у Telegram
Дослівно: "Протягом минулої доби українські морпіхи знищили штурмовик Су-25, 4 танки та склад з боєкомплектом".
Деталі: У ВМС також оприлюднили відео удару ЗСУ по складу БК.
Крім того, артилерія завдала ударів по скупченню окупантів та знищила одну САУ "МСТА-С", шість гаубиць "МСТА-Б", 7 БМД, 2 БТР та п’ять танків. Остаточні втрати росіян уточнюються.
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