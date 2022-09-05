Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Морпіхи ліквідували ворожий Су-25 та показали, як знищують склад БК

"Українська правда"Понеділок, 5 вересня 2022, 13:49
Удар по складу БК, скрін з відео ВМС

Морські піхотинці Військово-морських сил ЗСУ 4 вересня знищили російський штурмовик, танки та склад з боєкомплектом.

Джерело: Військово-морські сили Збройних сил України у Telegram

Дослівно: "Протягом минулої доби українські морпіхи знищили штурмовик Су-25, 4 танки та склад з боєкомплектом". 

Деталі: У ВМС також оприлюднили відео удару ЗСУ по складу БК.

Крім того, артилерія завдала ударів по скупченню окупантів та знищила одну САУ "МСТА-С", шість гаубиць "МСТА-Б", 7 БМД, 2 БТР та п’ять танків. Остаточні втрати росіян уточнюються. 

ВІДЕО ДНЯ
Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: війнаУкраїна
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

ЗСУ знищили склад окупантів з ракетами С-300 для бомбардування Харкова – Зеленський

Вчені опублікували новий прогноз поширення радіації у разі аварії на ЗАЕС

оновленоРосіяни нанесли ракетні удари по Криворізькому районі: горить нафтобаза

У Польщі з кінця тижня перестають приймати українські гривні для обміну

Ввечері 23 лютого Зеленський збирав в ОП олігархів: про що говорили?

На ЗАЕС відключили останню лінію, що з’єднувалася з енергосистемою України

Усі новини...

Підтримайте "Українську правду" на платформі Patreon

війна
Заперечував існування України: у Харкові викрили "лнрівського" письменника
Росія вдень обстріляла Харківщину: двоє загиблих
В Криму спостерігається примусова активізація збройних сил – ОК "Південь"
Останні новини
04:00
Байден: Росію не треба визнавати спонсором тероризму
03:15
Харків: Ракета влучила в будинок, під завалами знайшли тіло жінки
02:41
ОК "Південь": ЗСУ "посадили" російський гелікоптер
01:45
Зеленський натякнув на точковий контрнаступ на різних напрямках
01:11
ППО збила дві російські ракети над Миколаївщиною
00:35
Сумщина: Росіяни обстрілювали з мінометів і САУ прикордонні громади
23:57
Член партії Ердогана заявив, що деякі країни Заходу хочуть "поквитатися з РФ через Україну"
23:46
Гендиректор МАГАТЕ у вівторок прозвітує про місію агентства на ЗАЕС
23:29
Глава Єврокомісії анонсувала 5 млрд євро допомоги Україні
23:15
Спецслужби будуть наглядати за "Альтернативою для Німеччини" у Гессені
Усі новини...