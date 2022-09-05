В МЗС назвали неприпустимими проросійські шабаші в центрі Європи

В МЗС засудили проросійські акції в Німеччині і Чехії з вимогою скасувати санкції та припинити підтримку України.

Про це, як передає "Європейська правда", написав речник МЗС Олег Ніколенко на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, українська сторона вдячна мешканцям Кельна та Праги, які виступили проти проросійських мітингів в неділю.

"Проведення подібних шабашів під триколорами держави-агресора в центрі Європи є неприпустимим. Ці заходи не мали нічого спільного зі свободою слова та реальними настроями в Німеччині та Чехії. Ми засуджуємо спроби учасників проросійських акцій виправдати війну Росії проти України та зневажити честь та гідність українців, які ціною своїх життів відстоюють свободу в Європі" - заявив Ніколенко.

При цьому, він наголосив, що в МЗС немає сумнівів в солідарності з українцями абсолютної більшості німців та чехів, які надали сотням тисяч з них тимчасовий притулок, а також підтримують Україну і політику своїх урядів щодо протидії російській агресії.

"Акції, які відбулися в неділю, не зможуть похитнути дружбу між Україною та Німеччиною і Чехією, підтримку яких ми високо цінуємо" - заявив Ніколенко.

Нагадаємо, близько двох тисяч переважно російськомовних демонстрантів вийшли на протест у Кельні в неділю, вимагаючи від Німеччини припинити підтримку України та скасувати санкції проти РФ.

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Напередодні у Празі 70 тисяч людей вийшли на протест проросійських сил: проти санкцій і постачання зброї Україні.

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