Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

До Умані вже приїхали 1000 прочан попри війну, заходи безпеки посилять

Понеділок, 5 вересня 2022, 14:24

До Умані вже приїхали понад тисяча прочан на святкування Рош га-Шана, місцева влада очікує, що після 18 вересня приїдуть до 10 тисяч.

Джерело: голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець на брифінгу в Українському медіацентрі, "Укрінформ"

Пряма мова Табурця: "На наш погляд, безпека сьогодні понад усе. Тому говорити, що заклик утриматися від відвідування Умані щодо вірян є суворим заходом, не варто".

Реклама:

Деталі: За словами керівника Черкащини, місцева влада заздалегідь попереджала вірян про небезпеку перебування в Україні через російську військову агресію і просила не приїжджати на святкування Рош-га-Шана.

"Вони запевняли, що в них, в Ізраїлі, фактично постійна війна, і вони до цього звикли. Проаналізувавши зараз усі плюси та мінуси того, що віряни все-таки їхатимуть, ми зрозуміли, що треба зробити акцент саме на утриманні від поїздки, не акцентувати увагу, що ми категорично проти", – сказав Табурець.

Він пояснив, що прохання утриматися від поїздки до Умані зумовлене високою ймовірністю ракетних ударів, і нагадав, що Умань на початку війни сильно постраждала від ракетних обстрілів.

ВІДЕО ДНЯ

"Буде запроваджено додаткові обмеження з точки зору дотримання комендантської години. Тобто ми здійснюватимемо облік щодо кожної людини, заборонятимемо пересування містом і автомобільним транспортом, і пішки. На деяких вулицях буде виставлено додаткові блокпости", – сказав голова ОВА.

Він розповів, що вже проводяться у постійному режимі контррозвідувальні та антитерористичні заходи. Також, як зазначив голова ОВА, буде заборонено масову торгівлю та скупчення людей.

"Сподіваюся, що віряни свідомо приїдуть у значно меншій кількості, але розраховуємо все одно, що до 10 тисяч їх буде. Як буде в реальності – подивимося. Зараз у нас уже понад 1 100 людей прибули й там проживають. Активного прибуття очікуємо, починаючи з 18-19 вересня", – зазначив Табурець.

Довідка: У довоєнні роки до Черкащини приїздили на святкування Рош га-Шана від 30 до 40 тисяч прочан-хасидів.

Теми: УманьЧеркаська областьхасидиІзраїль
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Усі новини...
Умань
Ракетний удар по Умані: в лікарні залишаються шестеро постраждалих, двоє з них – тяжкі
Трагедія в Умані: історії живих і загиблих
"Спи спокійно, наша блакитноока дівчинко": історії 6 дітей, яких Росія вбила в Умані
Останні новини
17:54
Швеція і Данія анонсували нову військову допомогу для України: БМП на 240 млн євро
17:52
У Києві на хабарі викрили працівників автошкіл, які допомагали скласти іспит майбутнім водіям
17:49
Виділення коштів для України: в ЄС задумалися про позбавлення Угорщини права голосу
17:26
ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії
17:25
У Київському метро назвали фейком закриття ще двох станцій
17:25
ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України
17:19
Видання Variety назвало 10 найгірших фільмів 2023 року
17:18
Гривня впала до нового мінімуму: офіційний курс на 19 грудня
17:01
Розвідка Британії: російські окупанти воюють пораненими та з ампутованими кінцівками
16:56
Держуповноваженим АМКУ призначено колишнього підлеглого Павла Кириленка по Донецькій ОДА
Усі новини...
Реклама: