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До Умані вже приїхали 1000 прочан попри війну, заходи безпеки посилять

Понеділок, 5 вересня 2022, 14:24

До Умані вже приїхали понад тисяча прочан на святкування Рош га-Шана, місцева влада очікує, що після 18 вересня приїдуть до 10 тисяч.

Джерело: голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець на брифінгу в Українському медіацентрі, "Укрінформ"

Пряма мова Табурця: "На наш погляд, безпека сьогодні понад усе. Тому говорити, що заклик утриматися від відвідування Умані щодо вірян є суворим заходом, не варто".

Деталі: За словами керівника Черкащини, місцева влада заздалегідь попереджала вірян про небезпеку перебування в Україні через російську військову агресію і просила не приїжджати на святкування Рош-га-Шана.

"Вони запевняли, що в них, в Ізраїлі, фактично постійна війна, і вони до цього звикли. Проаналізувавши зараз усі плюси та мінуси того, що віряни все-таки їхатимуть, ми зрозуміли, що треба зробити акцент саме на утриманні від поїздки, не акцентувати увагу, що ми категорично проти", – сказав Табурець.

Він пояснив, що прохання утриматися від поїздки до Умані зумовлене високою ймовірністю ракетних ударів, і нагадав, що Умань на початку війни сильно постраждала від ракетних обстрілів.

"Буде запроваджено додаткові обмеження з точки зору дотримання комендантської години. Тобто ми здійснюватимемо облік щодо кожної людини, заборонятимемо пересування містом і автомобільним транспортом, і пішки. На деяких вулицях буде виставлено додаткові блокпости", – сказав голова ОВА.

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Він розповів, що вже проводяться у постійному режимі контррозвідувальні та антитерористичні заходи. Також, як зазначив голова ОВА, буде заборонено масову торгівлю та скупчення людей.

"Сподіваюся, що віряни свідомо приїдуть у значно меншій кількості, але розраховуємо все одно, що до 10 тисяч їх буде. Як буде в реальності – подивимося. Зараз у нас уже понад 1 100 людей прибули й там проживають. Активного прибуття очікуємо, починаючи з 18-19 вересня", – зазначив Табурець.

Довідка: У довоєнні роки до Черкащини приїздили на святкування Рош га-Шана від 30 до 40 тисяч прочан-хасидів.

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Теми: УманьЧеркаська областьхасидиІзраїль
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