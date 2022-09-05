На активи компанії колаборанта Сальдо наклали арешт

У Житомирській області накладено арешт на активи підприємства, кінцевим бенефіціаром якого є родина екснардепа-зрадника, а нині – гауляйтера тимчасово окупованої Херсонщини Володимира Сальдо.

Джерело: СБУ

Деталі: Уточнюється, що діяльність бізнес-структури пов’язана із видобутком та обробкою граніту.

Прибуток від її діяльності Сальдо, як зазначає СБУ, спрямовував "на фінансування дій, спрямованих на зміну меж території України, а також на ведення війни проти нашої держави".

Наразі арешт накладено на рахунки підприємства та п’ять одиниць спеціальної техніки для видобутку корисних копалин вартістю понад 6 млн грн.

Вирішується питання щодо передачі активів в АРМА.

Довідково: Сальдо був мером Херсона з 2002 по 2012 рік (три каденції), нардепом від "Партії регіонів" у Верховній Раді 7 скликання. З початку повномасштабної війни підтримав окупацію Херсона.