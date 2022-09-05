Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

На активи компанії колаборанта Сальдо наклали арешт

Роман ПетренкоПонеділок, 5 вересня 2022, 14:31
усі фото сбу

У Житомирській області накладено арешт на активи підприємства, кінцевим бенефіціаром якого є родина екснардепа-зрадника, а нині – гауляйтера тимчасово окупованої Херсонщини Володимира Сальдо. 

Джерело: СБУ

Деталі: Уточнюється, що діяльність бізнес-структури пов’язана із видобутком та обробкою граніту.

Прибуток від її діяльності Сальдо, як зазначає СБУ, спрямовував "на фінансування дій, спрямованих на зміну меж території України, а також на ведення війни проти нашої держави".

Наразі арешт накладено на рахунки підприємства та п’ять одиниць спеціальної техніки для видобутку корисних копалин вартістю понад 6 млн грн.

Вирішується питання щодо передачі активів в АРМА.

Довідково:  Сальдо був мером Херсона з 2002 по 2012 рік (три каденції), нардепом від "Партії регіонів" у Верховній Раді 7 скликання. З початку повномасштабної війни підтримав окупацію Херсона.

ВІДЕО ДНЯ
 

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: СБУдержзрадаАРМАарешт
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Член партії Ердогана заявив, що деякі країни Заходу хочуть "поквитатися з РФ через Україну"

ЗСУ знищили склад окупантів з ракетами С-300 для бомбардування Харкова – Зеленський

Вчені опублікували новий прогноз поширення радіації у разі аварії на ЗАЕС

оновленоРосіяни нанесли ракетні удари по Криворізькому районі: горить нафтобаза

У Польщі з кінця тижня перестають приймати українські гривні для обміну

Ввечері 23 лютого Зеленський збирав в ОП олігархів: про що говорили?

Усі новини...

Підтримайте "Українську правду" на платформі Patreon

СБУ
Заперечував існування України: у Харкові викрили "лнрівського" письменника
Зрадник, який "зливав" Росії позиції "Азову", отримав 16 років в’язниці – ОГП
Готували захоплення Києва й Луганщини: СБУ зібрала докази на двох генералів РФ
Останні новини
04:00
Байден: Росію не треба визнавати спонсором тероризму
03:15
Харків: Ракета влучила в будинок, під завалами знайшли тіло жінки
02:41
ОК "Південь": ЗСУ "посадили" російський гелікоптер
01:45
Зеленський натякнув на точковий контрнаступ на різних напрямках
01:11
ППО збила дві російські ракети над Миколаївщиною
00:35
Сумщина: Росіяни обстрілювали з мінометів і САУ прикордонні громади
23:57
Член партії Ердогана заявив, що деякі країни Заходу хочуть "поквитатися з РФ через Україну"
23:46
Гендиректор МАГАТЕ у вівторок прозвітує про місію агентства на ЗАЕС
23:29
Глава Єврокомісії анонсувала 5 млрд євро допомоги Україні
23:15
Спецслужби будуть наглядати за "Альтернативою для Німеччини" у Гессені
Усі новини...