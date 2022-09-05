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Ліз Трасс стане новим прем'єр-міністром Великої Британії

"Європейська правда"Понеділок, 5 вересня 2022, 14:41

Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс перемогла на виборах лідера Консервативної партії та стане новим прем'єр-міністром.

Результати виборів були оголошені в понеділок на з'їзді партії, пише "Європейська правда".

Трасс у фінальному турі виборів перемогла колишнього міністра фінансів Ріші Сунака. Вона набрала 81 326 тисяч голосів членів партії, а Сунак - 60 399 голосів.

Трасс замінить на посаді Бориса Джонсона, який оголосив про відставку в липні.

Джонсон офіційно продовжуватиме виконувати обов’язки глави уряду до вівторка, 6 вересня, коли на прийнятті в королеви Єлизавети ІІ в маєтку Балморал у Шотландії він подасть у відставку.

Тоді ж нова лідерка Консервативної партії на зустрічі з королевою офіційно отримає запрошення для формування нового складу уряду.

Під час передвиборчої кампанії Трасс пообіцяла бути "найбільшим другом" України за прикладом Бориса Джонсона, якщо переможе на виборах за посаду лідера консерваторів.

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Вона також заявила, що в разі обрання на посаду глави британського уряду буде готова застосувати ядерну зброю, навіть якщо це означатиме "глобальне знищення".

Більше про Ліз Трасс читайте тут: Залізна леді 2.0: що змінить обрання Ліз Трасс прем’єр-міністром Британії.

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Теми: Велика Британія
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