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Ліз Трасс стане новим прем'єр-міністром Великої Британії

"Європейська правда"Понеділок, 5 вересня 2022, 14:41

Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс перемогла на виборах лідера Консервативної партії та стане новим прем'єр-міністром.

Результати виборів були оголошені в понеділок на з'їзді партії, пише "Європейська правда".

Трасс у фінальному турі виборів перемогла колишнього міністра фінансів Ріші Сунака. Вона набрала 81 326 тисяч голосів членів партії, а Сунак - 60 399 голосів.

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Трасс замінить на посаді Бориса Джонсона, який оголосив про відставку в липні.

Джонсон офіційно продовжуватиме виконувати обов’язки глави уряду до вівторка, 6 вересня, коли на прийнятті в королеви Єлизавети ІІ в маєтку Балморал у Шотландії він подасть у відставку.

Тоді ж нова лідерка Консервативної партії на зустрічі з королевою офіційно отримає запрошення для формування нового складу уряду.

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Під час передвиборчої кампанії Трасс пообіцяла бути "найбільшим другом" України за прикладом Бориса Джонсона, якщо переможе на виборах за посаду лідера консерваторів.

Вона також заявила, що в разі обрання на посаду глави британського уряду буде готова застосувати ядерну зброю, навіть якщо це означатиме "глобальне знищення".

Більше про Ліз Трасс читайте тут: Залізна леді 2.0: що змінить обрання Ліз Трасс прем’єр-міністром Британії.

Теми: Велика Британія
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