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Кремль розпочав прямий шантаж Заходу і висунув умови прокачки газу через "Північний потік"

"Європейська правда"Понеділок, 5 вересня 2022, 14:43
ДМИТРО ПЄСКОВ, ФОТО GETTY IMAGES

Речник Кремля Дмітрій Пєсков заявив, що проблеми з постачанням газу по "Північному потоку" зберігатимуться доти, доки не буде знято західні санкції.

Про це Пєсков заявив журналістам у понеділок, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на російське агентство "Интерфакс".

"Проблеми в прокачуванні виникли через санкції, які ввели проти нашої країни і проти низки компаній західні держави, включаючи Німеччину та Велику Британію. Інших причин, які б призвели до проблем з прокачуванням, не існує", - сказав він журналістам.

Пєсков заявив, що залишився робочим тільки один агрегат, "і той дає збої, і там відбуваються поломки, і це призводить до зупинки прокачування".

"З огляду на те, що санкції продовжують працювати, враховуючи, що вони вносять абсолютне сум'яття, юридичне, практичне, у те, що пов'язано з техобслуговуванням усіх вузлів і агрегатів, то зараз поки що можна сподіватися на цей єдиний агрегат, що якось вдасться його упорядкувати", - продовжив він.

Він підкреслив, що через санкції вся робота трубопроводу "тримається на одному агрегаті, який потребує серйозного обслуговування".

У Пєскова поцікавилися, чи можна говорити, що питання прокачування газу "Північним потоком" повністю залежить від санкцій і поставки відновляться, якщо ці санкції будуть зняті або пом'якшені.

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"Безумовно, ті самі санкції, які заважають обслуговувати агрегати, які заважають їх переміщувати без відповідних юридичних гарантій, які заважають надавати ці юридичні гарантії і таке інше, саме ці санкції, які запровадили західні держави, довели ситуацію до того, що ми бачимо зараз" , - сказав він.

У п'ятницю "Газпром" оголосив про закриття на невизначений термін газопроводу "Північний потік" до Німеччини, офіційно - з технічних причин.

У Єврокомісії оголошення "Газпрому" назвали "ще одним підтвердженням його ненадійності як постачальника" і "доказом цинізму Росії".

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 2 вересня заявила, що настав час для обмеження цін на російський трубопровідний газ до Європи.

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Теми: газРосіясанкції
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