В Криму спостерігається примусова активізація збройних сил – ОК "Південь"

Росіяни в окупованому Криму формують підрозділи для можливого "підтягування резервів" на материкову частину України, однак ЗСУ тримають під вогневим контролем шляхи, якими ворог може потрапити на окуповану Херсонщину.

Джерело: начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк під час брифінгу в медіацентрі "Україна-Укрінформ" 5 вересня

Пряма мова: "В Криму спостерігається примусова активізація сил: що є – стягується і мобілізується, згортається у такі підрозділи, які б могли гіпотетично бути застосовані. Вони (окупанти - ред.) розуміють, що їм потрібно буде підтягувати резерви (з Криму - ред.), але також усвідомлюють, що ті шляхи, якими ці резерви можуть потрапити на тимчасово окуповану Херcонщину, вони теж перебувають під нашим вогневим контролем. Ми відстежуємо цю ситуацію".

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