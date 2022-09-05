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В Криму спостерігається примусова активізація збройних сил – ОК "Південь"

"Українська правда"Понеділок, 5 вересня 2022, 14:58
В Криму спостерігається примусова активізація збройних сил – ОК Південь
Анексія Криму, фото з Укрінформу

Росіяни в окупованому Криму формують підрозділи для можливого "підтягування резервів" на материкову частину України, однак ЗСУ тримають під вогневим контролем шляхи, якими ворог може потрапити на окуповану Херсонщину.

Джерело: начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк під час брифінгу в медіацентрі "Україна-Укрінформ" 5 вересня 

Пряма мова: "В Криму спостерігається примусова активізація сил: що є – стягується і мобілізується, згортається у такі підрозділи, які б могли гіпотетично бути застосовані. Вони (окупанти - ред.) розуміють, що їм потрібно буде підтягувати резерви (з Криму - ред.), але також усвідомлюють, що ті шляхи, якими ці резерви можуть потрапити на тимчасово окуповану Херcонщину, вони теж перебувають під нашим вогневим контролем. Ми відстежуємо цю ситуацію".

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Теми: КримРосіявійна
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