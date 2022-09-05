Розвідники знищили базу ФСБ і склад "бюлетенів" для "референдуму" на Запоріжжі
Спецпрзначенці української розвідки провів спецоперацію у тимчасово окупованій Кам’янці-Дніпровській Василівського район Запорізької області, знищив там базу підрозділу ФСБ та склад "бюлетенів" для псевдореферендуму.
Джерело: пресслужба ГУР
Дослівно: "Знищено місце зберігання бюлетенів для проведення псевдореферендуму. При цьому склад було підірвано вибухом зсередини приміщення. Всі наявні друковані матеріали – знищено".
Деталі: Кількість вбитих та поранених уточнюється. Вцілілих та поранених терміново евакуюють в напрямку окупованого Криму.
Наразі окупанти ввели комендантську годину. Над містом помічено військові вертольоти.
В розвідці уточнилии, що в результаті спецоперації ніхто з цивільних не постраждав.