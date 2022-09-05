Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Розвідники знищили базу ФСБ і склад "бюлетенів" для "референдуму" на Запоріжжі

Станіслав ПогоріловПонеділок, 5 вересня 2022, 15:22
Розвідники знищили базу ФСБ і склад бюлетенів для референдуму на Запоріжжі
Фото: пресслужба ГУР

Спецпрзначенці української розвідки провів спецоперацію у тимчасово окупованій Кам’янці-Дніпровській Василівського район Запорізької області, знищив там базу підрозділу ФСБ та склад "бюлетенів" для псевдореферендуму.

Джерело: пресслужба ГУР

Дослівно: "Знищено місце зберігання бюлетенів для проведення псевдореферендуму. При цьому склад було підірвано вибухом зсередини приміщення. Всі наявні друковані матеріали – знищено".

Реклама:

Деталі: Кількість вбитих та поранених уточнюється. Вцілілих та поранених терміново евакуюють в напрямку окупованого Криму.

Наразі окупанти ввели комендантську годину. Над містом помічено військові вертольоти.

В розвідці уточнилии, що в результаті спецоперації ніхто з цивільних не постраждав.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Запорізька областьокупаціяреферендум
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Усі новини...
Запорізька область
"Владу" окупантів з Токмака перевозять в інше місто – Федоров
Мінреінтеграції оголосило примусову евакуацію дітей з 5 населених пунктів на Запоріжжі
Захисники мали успіх в напрямку Вербового на півдні – Генштаб
Останні новини
17:54
Швеція і Данія анонсували нову військову допомогу для України: БМП на 240 млн євро
17:52
У Києві на хабарі викрили працівників автошкіл, які допомагали скласти іспит майбутнім водіям
17:49
Виділення коштів для України: в ЄС задумалися про позбавлення Угорщини права голосу
17:26
ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії
17:25
У Київському метро назвали фейком закриття ще двох станцій
17:25
ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України
17:19
Видання Variety назвало 10 найгірших фільмів 2023 року
17:18
Гривня впала до нового мінімуму: офіційний курс на 19 грудня
17:01
Розвідка Британії: російські окупанти воюють пораненими та з ампутованими кінцівками
16:56
Держуповноваженим АМКУ призначено колишнього підлеглого Павла Кириленка по Донецькій ОДА
Усі новини...
Реклама: