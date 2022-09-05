Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Росія вдень обстріляла Харківщину: двоє загиблих

"Українська правда"Понеділок, 5 вересня 2022, 15:37
Наслідки обстрілу, фото Харківська облпрокуратура

Внаслідок артобстрілу селища Золочів на Харківщини вдень 5 вересня загинули двоє чоловіків.  

Джерело: Харківська обласна прокуратура в Telegram та сайт Офісу генерального прокурора 

Дослівно: "Близько 11:00 російська армія з артилерії обстріляла смт Золочів Богодухівського району. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено сім житлових будинків та автомобіль. Від отриманих травм загинуло двоє чоловіків 39 та 52 років".

Деталі: Про кількість поранених немає інформації. Прокуратура відкрила досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

 

ВІДЕО ДНЯ
Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: Харківська областьжертвивійна
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Член партії Ердогана заявив, що деякі країни Заходу хочуть "поквитатися з РФ через Україну"

ЗСУ знищили склад окупантів з ракетами С-300 для бомбардування Харкова – Зеленський

Вчені опублікували новий прогноз поширення радіації у разі аварії на ЗАЕС

оновленоРосіяни нанесли ракетні удари по Криворізькому районі: горить нафтобаза

У Польщі з кінця тижня перестають приймати українські гривні для обміну

Ввечері 23 лютого Зеленський збирав в ОП олігархів: про що говорили?

Усі новини...

Підтримайте "Українську правду" на платформі Patreon

Харківська область
Регіони: ЗСУ відбили атаки з трьох боків на Луганщині, росіяни обстріляли з С-300 Харківщину
СБУ викрила українців, які передавали росіянам паролі блокпостів Харківщини
ЗСУ знищили склад із паливно-мастильними матеріалами окупантів на Харківщині – Синєгубов
Останні новини
05:01
Одного з підозрюваних у масовій різанині у Саскачеван знайшли мертвим
04:00
Байден: Росію не треба визнавати спонсором тероризму
03:15
Харків: Ракета влучила в будинок, під завалами знайшли тіло жінки
02:41
ОК "Південь": ЗСУ "посадили" російський гелікоптер
01:45
Зеленський натякнув на точковий контрнаступ на різних напрямках
01:11
ППО збила дві російські ракети над Миколаївщиною
00:35
Сумщина: Росіяни обстрілювали з мінометів і САУ прикордонні громади
23:57
Член партії Ердогана заявив, що деякі країни Заходу хочуть "поквитатися з РФ через Україну"
23:46
Гендиректор МАГАТЕ у вівторок прозвітує про місію агентства на ЗАЕС
23:29
Глава Єврокомісії анонсувала 5 млрд євро допомоги Україні
Усі новини...