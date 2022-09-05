Росія вдень обстріляла Харківщину: двоє загиблих

Внаслідок артобстрілу селища Золочів на Харківщини вдень 5 вересня загинули двоє чоловіків.

Джерело: Харківська обласна прокуратура в Telegram та сайт Офісу генерального прокурора

Дослівно: "Близько 11:00 російська армія з артилерії обстріляла смт Золочів Богодухівського району. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено сім житлових будинків та автомобіль. Від отриманих травм загинуло двоє чоловіків 39 та 52 років".

Деталі: Про кількість поранених немає інформації. Прокуратура відкрила досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).