Росія вдень обстріляла Харківщину: двоє загиблих
Понеділок, 5 вересня 2022, 15:37
Внаслідок артобстрілу селища Золочів на Харківщини вдень 5 вересня загинули двоє чоловіків.
Джерело: Харківська обласна прокуратура в Telegram та сайт Офісу генерального прокурора
Дослівно: "Близько 11:00 російська армія з артилерії обстріляла смт Золочів Богодухівського району. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено сім житлових будинків та автомобіль. Від отриманих травм загинуло двоє чоловіків 39 та 52 років".
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Деталі: Про кількість поранених немає інформації. Прокуратура відкрила досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).