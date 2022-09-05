Заперечував існування України: у Харкові викрили "лнрівського" письменника

У Харкові Служба безпеки України викрила ворожого пропагандиста, який заперечував існування української держави і поширював російські наративи.

Джерело: речник управління СБУ Харківщини Владислав Абдула у Facebook, прокуратура Харківської області, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: За даними слідства, 47-річний письменник з тимчасово окупованої Горлівки Донецької області, який рік тому переїхав до Харкова, поширював матеріали, в яких підтримує дії РФ.

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Правоохоронці не розголошують ім’я підозрюваного, але за даними джерела УП, це такий собі Іван Нечипорук.

У березні, під час інтерв’ю для російського каналу, зловмисник, який, за даними СБУ, обіймає фейкову посаду "заступника голови спілки письменників ЛНР" розповів, що саме українські військові 8 років бомбили та знищували Донбас.

Підозрюваний також зазначив, що збройна агресія РФ допомагає врегулювати громадянський конфлікт, бо з 2014 року України як держави більше не існує.

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За висновками лінгвістичного дослідження, проведеного за ініціативи СБУ науковцями Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, висловлювання ворожого пропагандиста носять антиукраїнський характер та мають протиправний зміст.

Під час обшуку за місцем мешкання зловмисника в Харкові правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку, засоби зв'язку із доказами протиправної діяльності, а також грошові кошти в сумі майже 70 тисяч гривень, одержаних із Росії в якості гонорарів.

Наразі слідчі СБУ повідомили чоловікові про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Такий злочин карається обмеженням або позбавленням волі на строк до п'яти років.