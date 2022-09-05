Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Заперечував існування України: у Харкові викрили "лнрівського" письменника

Валентина РоманенкоПонеділок, 5 вересня 2022, 15:57
Заперечував існування України: у Харкові викрили лнрівського письменника
фото з відкритих джерел

У Харкові Служба безпеки України викрила ворожого пропагандиста, який заперечував існування української держави і поширював російські наративи.

Джерело: речник управління СБУ Харківщини Владислав Абдула у Facebook, прокуратура Харківської області, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: За даними слідства, 47-річний письменник з тимчасово окупованої Горлівки Донецької області, який рік тому переїхав до Харкова, поширював матеріали, в яких підтримує дії РФ.

Реклама:

Правоохоронці не розголошують ім’я підозрюваного, але за даними джерела УП, це такий собі Іван Нечипорук.

У березні, під час інтерв’ю для російського каналу, зловмисник, який, за даними СБУ, обіймає фейкову посаду "заступника голови спілки письменників ЛНР" розповів, що саме українські військові 8 років бомбили та знищували Донбас.

Підозрюваний також зазначив, що збройна агресія РФ допомагає врегулювати громадянський конфлікт, бо з 2014 року України як держави більше не існує.

ВІДЕО ДНЯ

За висновками лінгвістичного дослідження, проведеного за ініціативи СБУ науковцями Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, висловлювання ворожого пропагандиста носять антиукраїнський характер та мають протиправний зміст.

Під час обшуку за місцем мешкання зловмисника в Харкові правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку, засоби зв'язку із доказами протиправної діяльності, а також грошові кошти в сумі майже 70 тисяч гривень, одержаних із Росії в якості гонорарів.

Наразі слідчі СБУ повідомили чоловікові про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

 

Такий злочин карається обмеженням або позбавленням волі на строк до п'яти років.

Теми: СБУвійнапропагандаХарків
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Усі новини...
СБУ
СБУ атакувала аеродром у Курську в ніч на 27 серпня картонними дронами – джерела
У Полтаві затримали фітнес-тренера, який ображав військових
СБУ затримала екскомандира луганських "Прізраков": ховався в Одесі
Останні новини
17:54
Швеція і Данія анонсували нову військову допомогу для України: БМП на 240 млн євро
17:52
У Києві на хабарі викрили працівників автошкіл, які допомагали скласти іспит майбутнім водіям
17:49
Виділення коштів для України: в ЄС задумалися про позбавлення Угорщини права голосу
17:26
ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії
17:25
У Київському метро назвали фейком закриття ще двох станцій
17:25
ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України
17:19
Видання Variety назвало 10 найгірших фільмів 2023 року
17:18
Гривня впала до нового мінімуму: офіційний курс на 19 грудня
17:01
Розвідка Британії: російські окупанти воюють пораненими та з ампутованими кінцівками
16:56
Держуповноваженим АМКУ призначено колишнього підлеглого Павла Кириленка по Донецькій ОДА
Усі новини...
Реклама: