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В Білорусі 3 людей отримали більше 10 років за нібито спробу "держперевороту"

Станіслав ПогоріловПонеділок, 5 вересня 2022, 16:02
Фото: "Белта"

Суд Білорусі виніс вирок у справі про начебто "змову з метою захоплення державної влади неконституційним шляхом", троє підсудних отримали від 10 до 11 років.

Джерело: Euroradio.FM

Деталі: Нинішня влада Білорусі ув’язнила громадян ще навесні 2021 року, їм інкримінували  підготовку до начебто "державного перевороту".

Місцеві пропагандисти стверджують, що за "змовниками" тривалий час стежили спецслужби, а військових, з якими вони контактували, їм підставили, хоча  адвокати заявили про провокацію.

Таким чином юриста Юрія Зенковича (він має і громадянство США) засуджено на 11 років колонії, літературознавця та політолога Олександра Федуту, політика Григорія Костусєва — на 10 років колонії кожного. Ольга Голубович та Денис Кравчук отримали 2,5 роки ув'язнення кожний.

Що було раніше: У серпні, до другої річниці масштабних антиурядових протестів у Білорусі високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель наголосив, що ЄС продовжить підтримку білоруського народу.

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Теми: Білорусь
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