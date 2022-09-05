Боррель: ЄС підтримуватиме Україну попри будь-який шантаж Росії

Європейський союз продовжить підтримувати Україні у боротьбі проти російської агресії стільки, скільки буде потрібно.

Про це заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель на пресконференції після засідання Ради асоціації Україна-ЄС у Брюсселі, пише "Європейська правда".

"Головний меседж сьогоднішньої зустрічі всьому світу в тому, що ЄС продовжить підтримувати Україну попри будь-які погрози і шантаж Росії. Я казав це багато разів: вам не потрібні аплодисменти, вам не потрібні хороші слова, вам потрібна конкретна підтримка і зброя. І ми надаємо її", - сказав Боррель.

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Він заявив про необхідність виведення російських військових з усієї території України, в тому числі окупованих територій.

"Ми надаватимемо політичну, фінансову, гуманітарну і військову підтримку стільки, скільки потрібно. Наша ціль – допомогти Україні виграти війну. Ми хочемо, щоб ця війна скінчилася, але не будь-яким чином, а відповідно до норм територіальної цілісності України", - сказав Боррель.

Раніше ЄС та Україна підписали угоду щодо 500 млн євро бюджетної підтримки для України. Також було підписано чотири секторальні угоди.

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