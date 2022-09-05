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Український посол у Казахстані вибачився за слова про росіян — МЗС Казахстану

"Європейська правда"Понеділок, 5 вересня 2022, 17:57

Міністерство закордонних справ Казахстану в понеділок заявило, що український посол Петро Врублевський приніс вибачення за свої слова про росіян, яких в Україні "намагаємося вбити якнайбільше".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NUR.KZ.

"Ситуацію в Україні ви знаєте, на цьому тлі такі заяви неприйнятні, тому що дипломатія більше спрямована на зближення", – повідомив офіційний представник МЗС Казахстану Айбек Смадіяров.

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"Як ви знаєте, ми запросили українського посла, довели до нього наше невдоволення цими його висловлюваннями Він вибачився і сказав, що це у його було висловлено на тлі підвищеного емоційного стану через те, що там, у нього вдома, йде війна. Зараз, за офіційними даними, він перебуває у відпустці", – додав він.

Нагадаємо, наприкінці серпня МЗС Казахстану викликало посла України і висловило йому протест через висловлювання про росіян.

Приводом для виклику посла стало його інтерв'ю від 21 серпня казахстанському блогеру Діасу Кузаїрову, в якому Врублевський, зокрема, сказав: "Намагаємося вбити їх якнайбільше. Чим більше ми вб'ємо росіян зараз, тим менше доведеться вбивати нашим дітям".

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Відео з цією фразою широко розійшлося у кремлівських ЗМІ та їхніх сторінках у соцмережах. Проросійські організації в Казахстані навіть вимагали оголосити посла персоною нон грата.

Зараз на Youtube-каналі Кузаїрова є інтерв'ю з послом, але цих слів у ньому немає, ймовірно, після розголосу було додано урізану версію.

Теми: КазахстанРосія
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