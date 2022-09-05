У Польщі з кінця тижня перестають приймати українські гривні для обміну

Національний банк Польщі попередив, що цей тиждень - останній, коли українці у Польщі можуть скористатися програмою обміну гривень на злоті.

Про це йдеться в оголошенні банку від 5 вересня, пише "Європейська правда".

"Національний банк Польщі разом з Нацбанком України інформують про те, що програма обміну української гривні на польські злоті, який уможливили задля потреб українських громадян, які перебувають у Польщі, наближається до завершення. Останній тиждень операцій у відділеннях PKO Bank Polski - тиждень з 5 по 9 вересня 2022 року", - зазначає Нацбанк Польщі.

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Як зазначають, за час дії програми через відділення Bank Polski здійснили 97 тисяч таких обмінних операцій на загальну суму 690 млн гривень.

На початку вересня польські прикордонники повідомили, що після 24 лютого українсько-польський кордон перетнули на в'їзд до Польщі 6 млн українців (втім, цифра може враховувати й тих, хто через Польщу рушив в інші країни ЄС). У напрямку з Польщі до України за цей період перетнули кордон 4,2 млн осіб.

Останніми тижнями кількість тих, хто повертається в Україну через польський кордон, частіше більша, ніж тих, хто виїздить.